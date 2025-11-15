War Zuhause Thema: Sarah Engels küsste beim Musical "fremd"

Sarah Engels (33) begeistert aktuell als Hauptdarstellerin in der Musical-Adaption von "Moulin Rouge" in Köln. In der Rolle der Satine, der verführerischen Sängerin des berühmten Pariser Nachtclubs, steht sie auf der Bühne und liefert eine beeindruckende Performance. Doch nicht nur ihre Gesangseinlagen sind Gesprächsthema, sondern auch die inszenierten Kuss-Szenen mit ihrem Bühnenpartner Jonas Hein. Für Sarahs Ehemann Julian Engels (32) war das offenbar ungewohnt. "Die Kuss-Szenen waren ein großes Thema bei uns zu Hause", verriet die Sängerin gegenüber Bild nach der Premiere. Um Julian auf die ungewohnte Situation vorzubereiten, lud sie ihn bereits zu den Proben ein. "Mittlerweile ist er da sehr cool", berichtete Sarah.

Hinter den Kulissen kämpfte die Musikerin vor der Premiere mit Lampenfieber. "Kurz vorher habe ich gedacht, ich falle in Ohnmacht und von der Schaukel", erzählte Sarah. Nach wenigen Szenen sei die Nervosität gewichen, die Abläufe saßen, ihre Stimme trug sie durch Pop-Hits von Beyoncé (44) bis Lady Gaga (39). Den Bühnenkuss mit Jonas sah sie professionell: "Das ist etwas Inszeniertes. Wenn man die Menschen dahinter kennenlernt, sieht man das auf einer ganz anderen Ebene", erklärte sie. Trotzdem blieb sie ehrlich: "Andersrum fände ich es nicht so schön, wenn er eine andere Frau küsst."

Während Sarah abends im Scheinwerferlicht steht, hält ihr Julian zu Hause den Rücken frei, kümmert sich um die Kinder, organisiert Einkäufe und Haushalt. "Er ist mein Halt", sagte Sarah liebevoll. Für die Sängerin ist klar, dass das Format Musical ihr sehr liegt. Die aufwendige Produktion und die intensive Vorbereitung scheinen ihr neue Wege aufgezeigt zu haben: "Musical ist auf jeden Fall etwas, was ich mir langfristig vorstellen kann", schwärmte sie – und stellt dies Abend für Abend eindrucksvoll unter Beweis.

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Oktober 2025

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Getty Images Julian und Sarah Engels, Dezember 2024