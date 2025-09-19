Sarah Engels übernimmt Hauptrolle im Musical "Moulin Rouge"

Sarah Engels (32) hat aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Sängerin übernimmt die Hauptrolle der Satine im Musical "Moulin Rouge". Auf Instagram veröffentlichte sie ein emotionales Video, in dem sie ihre Freude über die neue Aufgabe zum Ausdruck brachte. "Ein Traum, eine Herausforderung, ein neues Kapitel", schrieb sie zu den Aufnahmen, die sie bei den Vorbereitungen zeigten. Ob beim Proben im Tanzstudio, im prächtigen Kostüm oder auf der großen Bühne – Sarah strahlt ihre Begeisterung förmlich aus. Doch sie gibt auch zu, dass sie diese Herausforderung mit großem Respekt angeht: "Bin ich wirklich stark genug für diese Bühne? Für alles, was sie mir abverlangen wird?"

Für Sarah ist die Rolle der Satine mehr als nur ein Engagement, es ist die Verwirklichung eines lang gehegten Kindheitstraums. Sie möchte nicht nur abliefern, sondern sich selbst übertreffen: "Ich habe den größten Respekt vor dieser Rolle, denn ich will nicht nur gut sein, ich möchte mich selbst stolz machen." Die Intensität der Vorbereitung spiegelt sich in jedem Schritt ihres Trainings wider und wird sicher eine Reise, die genauso von Leidenschaft und Liebe wie von Zweifel geprägt ist. Ihre Fans zeigen sich jedenfalls begeistert. Unter ihrem Video wimmelt es von Komplimenten und aufmunternden Worten. "Wir glauben an dich, Sarah!", lautet nur einer der vielen Kommentare.

Seit Jahren hat Sarah Engels ihre Vielseitigkeit und Ausdauer in ihrer Karriere unter Beweis gestellt, sei es als Sängerin oder in anderen künstlerischen Projekten. Doch die Hauptrolle in "Moulin Rouge" bringt sie auf ein neues Level. Für ihre Familie dürfte diese Zeit ebenso besonders sein, denn Sarah ist bekannt dafür, ihre Lieben in alle wichtigen Momente ihres Lebens einzubeziehen. Mit ihrem Talent und ihrer Entschlossenheit wird sie sicherlich die Herausforderung meistern und die Bühne zum Strahlen bringen. Für ihre Fans gilt nur: Abwarten und sich auf eine große Show freuen!

IMAGO / BOBO Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

IMAGO / Future Image Sarah Engels, Sängerin