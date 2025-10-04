Taylor Swift singt in neuem Song über Kinder mit Travis

Taylor Swift (35) begeistert ihre Fans derzeit nicht nur mit ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl", das heute veröffentlicht wurde, sondern auch mit einem sehr persönlichen Einblick in ihre Zukunftspläne. Auf dem Album, das von ihrer Verlobung mit dem NFL-Star Travis Kelce (35) inspiriert ist, singt sie laut Mirror über ihre Romanze und mögliche Kinder. Besonders der Song "Wi$h List" sorgt für Aufsehen. In der emotionalen Ballade singt Taylor: "Ich will nur dich. Ein paar Kids, die die ganze Nachbarschaft wie dich aussehen lassen." Ihr Song "Elizabeth Taylor" ist ebenfalls eine Hommage an ihren Verlobten, in dem sie singt: "Unter grellen Lichtern verwelkten sie, aber du blühst."

Die Sängerin und der Football-Profi sind seit zwei Jahren ein Paar und haben sich im Sommer dieses Jahres verlobt. Die romantische Geste teilten sie mit ihren Fans, als Travis Taylor in einem mit Blumen geschmückten Garten einen Antrag machte. "Euer Englischlehrer und euer Sportlehrer heiraten", kündigte das Paar über einen gemeinsamen Instagram-Post an, der von Millionen geliked wurde. Taylor und Travis lernten sich während ihrer Eras-Tour im Juli 2023 kennen, als Travis für das Konzert extra ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer vorbereitet hatte. Obwohl er zunächst nicht die Gelegenheit bekam, es ihr zu überreichen, war dies der Anfang einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte.

Taylor hat auf ihrem neuen Album auch von schwierigen Zeiten gesungen und den Moment beschrieben, als Travis in ihr Leben trat. In der melancholischen Ballade "The Fate of Ophelia" verarbeitet sie die Suche nach der großen Liebe und die Einsamkeit davor: "Ich schwor meiner Einsamkeit die Treue, bis du mein Leben erhellt hast." Viele Fans vermuten, dass Taylor mit diesem Album einen Abschied auf Zeit ankündigt, um sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Sie hoffen jedoch, dass sie nach dieser neuen Lebensphase wieder auf die Bühne zurückkehrt, denn wie ein Fan auf Instagram schrieb: "Wir gönnen ihr alles Glück, aber wir werden sie vermissen."

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift