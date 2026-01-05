Ganz in Schwarz: Kündigt Travis Kelce hier sein NFL-Aus an?

Ganz in Schwarz, mit dunkler Sonnenbrille und Kopfhörern im Ohr, lief Travis Kelce (36) am Sonntag in Las Vegas ins Allegiant Stadium ein – und heizte damit die Gerüchte um sein mögliches Karriereende weiter an. Der 36-jährige Star der Kansas City Chiefs trug lässige Kleidung, dazu eine passend abgestimmte, dunkelgrüne Louis-Vuitton-Reisetasche, während Kameras jeden seiner Schritte einfingen. Für viele Fans war dieses komplett dunkle Pre-Game-Outfit das symbolträchtige Zeichen für sein womöglich letztes Regular-Season-Spiel in der NFL, obwohl der Tight End selbst weiter schweigt.

Seit Wochen wird Travis zu seinem möglichen Rücktritt gelöchert, doch der Football-Star weicht den Fragen konsequent aus. Nach dem enttäuschenden Spiel gegen die Denver Broncos an Weihnachten erklärte er Reportern lediglich, er konzentriere sich voll auf die laufende Saison und das Ende seines aktuellen Vertrags. "Ehrlich gesagt war ich einfach darauf fokussiert, Footballspiele zu gewinnen", sagte er laut People nach der Pleite, "die Entscheidung treffe ich mit meiner Familie, Freunden und der Chiefs-Organisation, wenn es so weit ist." Auch Teamkollege Chris Jones zeigte sich gegenüber Reportern emotional und betonte, er hoffe inständig, dass Travis noch ein weiteres Jahr dranhängt.

Abseits der Diskussionen über Statistiken und verpasste Chancen zeigt sich, wie sehr sich das Leben des Sportlers in den vergangenen Monaten verändert hat. Travis gilt im Team seit Jahren als wichtige Stütze in der Kabine, während seine Verlobte Taylor Swift (36) immer wieder mit familiären Szenen in den VIP-Logen auffällt – etwa, als sie bei einem Spiel eine der Töchter von Kylie Kelce (33) und Jason Kelce (38) im Arm hielt. Die Sängerin soll laut US-Berichten hinter den Kulissen voll hinter den Plänen ihres Liebsten stehen – egal, ob er noch einmal angreift oder den Fokus stärker auf TV-Projekte und neue Karriereschritte legt.

Imago Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium ein, 4. Januar 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas