Mega-Spoiler: Promi-BB-Paar liefert unglaubliche Kuss-Szene

Bei Promi Big Brother dürfen sich Zuschauer heute Abend in der ersten Live-Show auf unglaubliche Szenen freuen: Am vergangenen Samstag sind Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60) in den zweiten Bereich der Show – die Musterwohnung – gezogen. Wie es in einer Pressemitteilung von Sat. 1 heißt, seien dort direkt die Funken geflogen. "Désirée. Allein der Name ist ja schon Verführung", schmeichelte Harald Glööckler seiner Mitbewohnerin. Die Entertainerin machte daraus kurzerhand ein Spiel und entwarf einen Plan, den sie auch mit dem Modedesigner teilte: "Wie mache ich das nur, dass ich es schaffe, dich zu verführen? Du hast die Frauenwelt im Stich gelassen."

Spannungen und schelmische Dialoge bauten sich weiter auf, während Désirée ihr Vorhaben formulierte. "Mal gucken, ob ein Coming-out nicht auch verkehrt stattfinden kann. Ob ich ihn wohl umkrempeln kann? Das wird ein abendfüllendes Programm", kündigte sie augenzwinkernd im Sprechzimmer an. Der 60-Jährige nahm es humorvoll und konterte: "Vielleicht kriegst du mich erst mal bi-sexuell." Doch die Verführungsversuche zeigten scheinbar Wirkung – ein erster zarter Kuss folgte und rief Verblüffung hervor. "Das wird eine Datingshow, mit der keiner gerechnet hat", prophezeite die spitzeste Zunge Deutschlands und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich sage dir, du gehst hier als Hete raus. Da trinken wir einen drauf!"

Klingt ganz danach, als würden sich Désirée und Harald nur zu gerne das Bett in der luxuriösen Musterwohnung teilen. Während sich die anderen Kandidaten mit dem spärlichen Rohbau begnügen mussten, genießen die beiden auf 120 Quadratmetern zunächst vollen Komfort. Sie haben Zugriff auf ihre eigenen Koffer, können in edler Kleidung glänzen und werden mit Essen und Getränken nach Wunsch verwöhnt – ein echtes Paradies im Vergleich zu den bescheidenen Bedingungen auf der anderen Seite. "Das ist der Traum jedes Bewohners", schwärmte die Entertainerin bereits bei ihrem Einzug.

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Harald Glööckler und Désirée Nick, 2025

Joyn/Willi Weber Die Musterwohnung bei "Promi Big Brother" 2025