Spoiler: Promi-BB-Star posiert breitbeinig für Polaroid-Foto

In der neuen Staffel von Promi Big Brother wird es alles andere als langweilig. Heute Abend um 20:15 Uhr, wenn die Show live ausgestrahlt wird, erwartet die Zuschauer ein besonderes Highlight. Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60) bekommen vom "großen Bruder" eine kreative Herausforderung. Ausgerüstet mit einer Polaroidkamera sollen sie ihre verführerische Seite zeigen und dabei richtig in Szene setzen. Mit sichtlicher Freude wirft sich die 69-Jährige in Pose, während der Designer eifrig den Auslöser betätigt. Dabei wird es pikant: Die Entertainerin posiert freizügig und sogar mit gespreizten Beinen. Mit einem Augenzwinkern kommentiert sie die Situation: "Big Brother, wie schmutzig du bist!"

Die Aktion sorgt zwischen den beiden Showgrößen für eine lockere und ausgelassene Stimmung in der luxuriösen Musterwohnung. Das unkonventionelle Fotoshooting bringt den Zuschauern direkt einen Vorgeschmack auf die Mischung aus Exzentrik und Humor, die von diesem Duo zu erwarten ist. Ob sie die TV-Zuschauer mit ihrer Performance überzeugen können, bleibt abzuwarten. Ihre Mitbewohner, die derzeit den "schlechteren" Bereich auf der Baustelle bewohnen, bekommen von diesen Szenen erst einmal nichts mit. Auch von dem Einzug der beiden TV-Ikonen in den Luxusbereich ahnen sie noch nichts.

Dass Désirée sich als wahre Entertainerin sieht, machte sie bereits vor ihrem Einzug bei einer Pressekonferenz deutlich, bei der Promiflash anwesend war. Vor den versammelten Medienvertretern erklärte die TV-Diva selbstbewusst: "Nach 50 Jahren Showbusiness kennt mich jeder in Deutschland." Ein Seitenhieb gegen die Influencer-Generation ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Dabei stellte Désirée klar: "Reality hat sich enorm verändert. Die Insta-Akrobaten haben die Preise runtergebracht. [...] Das ist nicht der Sinn von 'Promi Big Brother'. Der Sinn sollte sein, die Mission des Entertainments zu verfolgen."

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Désirée Nick beim Polaroid-Shooting, 2025

Joyn Désirée Nick bei "Promi Big Brother", 2025