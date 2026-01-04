Harrison Ford schlug Hauptrolle in "Jurassic Park" aus

1993 hätte Harrison Ford (83) in einem der größten Kinohits aller Zeiten mitspielen können. Bei einer Gesprächsrunde mit Steven Spielberg (79) zum 30-jährigen Jubiläum von "Jäger des verlorenen Schatzes" plauderte der Schauspieler nun neue Details aus. Steven wollte ihn damals für die Hauptrolle des Paläontologen Alan Grant in Jurassic Park gewinnen. Laut Kino.de ließ der Regisseur dafür sogar ein Gemälde anfertigen, das Harrison inmitten eines Dino-Abenteuers zeigte. In einem Interview mit Entertainment Weekly im Jahr 2011 erinnerte sich Steven: "Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf und er sagte: 'Das ist nichts für mich, Kumpel.' Das war das Ende des Gesprächs."

Die Entscheidung, die Rolle abzulehnen, hing offenbar mit Harrisons Wunsch zusammen, nicht immer auf die Rolle des Abenteurers festgelegt zu werden. Bekannt wurde er vor allem als Han Solo in Star Wars und als wagemutiger Archäologe Indiana Jones. Mit Alan Grant hätte er erneut einen mutigen Mann mit Hut gespielt, dieses Mal jedoch mitten unter Dinosauriern statt hinter antiken Relikten. Stattdessen ging die Rolle an Sam Neill (78), der die Figur über Jahre prägte und auch in den späteren Filmen der Reihe glänzte.

Steven Spielberg war laut Kino.de zwar enttäuscht, dass seine erste Wahl absprang, doch die Zusammenarbeit der beiden Hollywood-Größen blieb ungetrübt. Mit "Jäger des verlorenen Schatzes" haben sie bereits gemeinsam Filmgeschichte geschrieben. 2023 kehrte Harrison Ford dann zum letzten Mal unter der Regie von James Mangold (62) als Indiana Jones auf die Leinwand zurück in "Indiana Jones und das Rad des Schicksals". Zwar konnte der letzte Teil nicht an den Erfolg der ersten Filme anknüpfen, doch Fans zeigten sich von den nostalgischen Momenten begeistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford im Mai 2023

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill in "Krieg der Sterne"

Anzeige Anzeige

ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"