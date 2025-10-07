Kai Pflaume enthüllt: Hat er einen Masterplan zum Erfolg?

Kai Pflaume gehört seit drei Jahrzehnten zur festen Größe der deutschen TV-Landschaft. Mit Shows wie "Nur die Liebe zählt", "Klein gegen Groß" oder Wer weiß denn sowas? hat er Millionen von Zuschauern begeistert und sich auch mit seinem YouTube-Format "Ehrenpflaume" in die Herzen der jüngeren Generation gespielt. Doch gibt es ein Geheimnis hinter seinem Erfolg? In einem Interview mit Gala erklärte er: "Ich werde oft gefragt, ob ich einen 'Masterplan' habe. Aber den gibt es gar nicht und gab es nie." Vieles in seiner Karriere sei intuitiv entstanden, betonte der Moderator. In Sachen Unterhaltung sei es ihm wichtig, immer die beste Qualität zu liefern und sich ständig weiterzuentwickeln.

Neben der Arbeit ist auch der Austausch mit seinen Söhnen Marvin und Leon eine wertvolle Inspirationsquelle für Kai. Die Gespräche mit ihnen über Musik und Sport halten ihn am Puls der Zeit. "Ich bekomme schon mit, wen sie cool und spannend finden", erzählt der Moderator, der sogar gelegentlich bei Hip-Hop-Konzerten von Künstlern wie Rin oder Luciano anzutreffen ist. Zuletzt habe er bei einem Konzert eine positive Überraschung erlebt: "Niemand fragt: 'Was macht denn der Pflaume da?'" Neben modernen Begegnungen beeindruckten ihn aber auch tiefgründige Unterhaltungen, wie etwa ein privater Austausch mit Apple-CEO Tim Cook. Dessen geerdete Art beeindruckte ihn nachhaltig: "Man denkt, jemand wie er hat Allüren – aber das Gegenteil ist der Fall."

Privat schätzt Kai eine Mischung aus Abenteuer und Entspannung. Reisen, vor allem fernab von Luxus, liegen ihm besonders am Herzen. Australien und Neuseeland stehen noch auf seiner persönlichen Liste. Zuhause verbringt er die Zeit am liebsten mit seiner Familie, wobei Ehefrau Ilke oft im Hintergrund bleibt: "Sie ist ganz oft dabei, aber man sieht sie nur nicht – sie macht oft das Foto." Seine zweite Leidenschaft ist das Kochen, bei dem er am liebsten Gerichte wie Risotto zaubert. Auf die Frage, wann er zuletzt etwas Neues ausprobiert habe, zeigt sich der Moderator humorvoll: "Ich habe vehement versucht, Einrad zu fahren – und bin grandios gescheitert."

Getty Images Kai Pflaume, Moderator

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im Oktober 2024

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im November 2023 in New York