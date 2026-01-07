Olivia Rodrigo entfacht Spekulationen im sexy Bikini-Look

Olivia Rodrigo (22) hat das neue Jahr mit einem heißen Gruß aus der Sonne eingeläutet – und direkt Gesprächsstoff geliefert. Auf Instagram zeigte die Sängerin kürzlich eine Serie neuer Fotos, die in Sekunden viral gingen. Zu sehen: Olivia in einem kirschroten Bikini-Top mit Neckholder und einem frechen, tief sitzenden Minirock, kombiniert mit grauem Bucket-Hut, silbernen Creolen und runden, schwarzen Shades. Dazu schrieb sie lässig: "Hi 2026!" Für noch mehr Aufsehen sorgte ein weiteres Bild im selben Post: ein Golfwagen, auf dessen Sitz "The Album" prangt – ein Detail, das Fans sofort zu wilden Spekulationen hinriss.

Die Looks standen an diesem Wochenende gleich mehrfach im Mittelpunkt. Neben der Bikini-Serie teilte die Sängerin einen Schnappschuss von ihrer Silvesterfeier mit Freundin Iris Apatow (23). Für den Abend wählte Olivia ein schwarzes Kleid mit geradem Ausschnitt, dünnen Trägern, funkelnden Perlen und hohem Beinschlitz, dazu ein silbernes Armreifdetail und ein fluffiges "Happy New Year"-Headband. Iris – die Tochter von Leslie Mann (53) und Judd Apatow (58) – setzte auf ein violettes Kleid mit Rüschen-Trägern. In den Kommentaren überschlugen sich Stars und Follower. "Wunderschön", schrieb Megan Moroney (28). Andere Fans fokussierten nur noch den Hinweis auf neue Musik: "Ist das ein Hinweis? OMG!"

Die enge Freundschaft zwischen Olivia und Iris begleitet die Karriere der Sängerin schon seit Längerem, gemeinsame Urlaubsbilder und Partynächte tauchen immer wieder auf ihren Social-Media-Accounts auf. Bereits im Januar 2025 verbrachten die beiden Zeit in tropischer Umgebung, damals posierte Olivia in einem weiteren roten Bikini-Set am Strand, witzigerweise mit blauen Flossen und Schnorchelmaske. Mode spielt für Olivia dabei immer wieder eine zentrale Rolle: Von blauen Retro-Bikinis mit High-Waist-Slip bis zu gepunkteten Kleidern und coolen Sonnenbrillen inszeniert sie sich in ihren Posts als junge Künstlerin, die privat den gleichen Mut zu starken Bildern zeigt wie in ihrer Musik.

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Januar 2026

Getty Images Olivia Rodrigo beim Glastonbury Festival 2025

Getty Images Olivia Rodrigo im März 2025