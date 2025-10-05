In diesen Dingen findet Moderator Kai Pflaume Entspannung

Kai Pflaume (58) hat in einem Interview mit Gala verraten, wie er nach einem vollen Terminkalender zur Ruhe kommt. Der TV-Moderator entspannt am liebsten bei alltäglichen Dingen zu Hause, umgeben von seiner Familie und engen Freunden. "Sport spielt eine große Rolle in meinem Leben, aber er ist nicht alles", erklärte Kai und fügte hinzu: "Mein Ausgleich ist auch Zeit zu Hause mit meiner Familie und meinen Freunden. Ganz normale Dinge zu machen – wie auf dem Sofa abzuhängen, Serien zu gucken oder eine Fahrradtour zu machen." Seit fast drei Jahrzehnten ist er mit seiner Frau Ilke verheiratet und genießt es, auch mal selbst in der Küche aktiv zu werden. Besonders Risotto und Hausmannskost wie Königsberger Klopse gehören zu seinen Favoriten.

Auch beruflich ist Kai äußerst vielseitig unterwegs. Neben seinen TV-Auftritten betreibt er den erfolgreichen YouTube-Kanal "Ehrenpflaume", der hauptsächlich eine jüngere Zielgruppe anspricht. Seine beiden Söhne Marvin und Leon sind dabei eine wertvolle Unterstützung. "Wir tauschen uns automatisch über Themen aus, ob das Musik ist oder Sport. Ich bekomme schon mit, wen sie cool und spannend finden. Und für sie ist es spannend, mit mir über Creator, Rapper und Hiphop-Musiker sprechen zu können", berichtete Kai im Gespräch. Auf diese Weise bleibt er trotz seines vollen Programms stets am Puls der Zeit.

Dass Kai fit und voller Energie ist, demonstrierte er erst kürzlich bei der Jubiläumsausgabe der Goldenen Henne in Leipzig. Während sein Kollege Florian Silbereisen (44) für die Show auf ein striktes Liegestützprogramm setzte, vertraute Kai auf seine bewährte Routine: einen Lauf durch die Stadt. Der Marathonläufer genießt es, seine Umgebung in Bewegung zu erleben und beschreibt dies als ideale Möglichkeit, um den Kopf freizubekommen.

Getty Images Kai Pflaume, Moderator

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im Oktober 2024

Getty Images Kai Pflaume und Florian Silbereisen, September 2019