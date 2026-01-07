Aleks Petrovic sauer: Ex Vanessa drängt sich in "Opferrolle"

Nach dem dramatischen Finale von Temptation Island VIP eskaliert der Streit zwischen Vanessa Nwattu (25) und ihrem Ex-Verlobten Aleksandar Petrovic (34) nun öffentlich weiter. Nachdem sich Vanessa mit einem emotionalen Statement auf Instagram an ihre Follower gewandt und klare Worte gegen Aleks gefunden hatte, schlägt der Realitystar jetzt in seiner eigenen Story zurück. Dort wirft er seiner ehemaligen Partnerin vor allem eines vor: Sie wolle gezielt Mitleid erzeugen. "Es kotzt mich an, dass sich die gegenüberliegende Partei jetzt bewusst in die Opferrolle drängt, um Mitleid zu erzeugen, während mir eiskalt das Herz gebrochen wurde, ohne Empathie, ohne Emotionen, während ich auf meinen Knien gewinselt und gebettelt habe", schimpft er und stellt infrage, ob echte Gefühle wirklich innerhalb weniger Tage einfach verschwinden können oder diese "vielleicht schon vorher weg" waren.

In seiner Story klagt Aleks, dass ganz gleich, wie er sich verhalte, alles gegen ihn ausgelegt werde. Schweige er, gelte er als kalt, rede er, sei er manipulativ, und selbst seine Tränen würden ihm abgesprochen. Besonders hart geht der Influencer mit jenen ins Gericht, die seine emotionalen Szenen im Zusammenhang mit der Trennung als "Fake" oder bewusste Strategie bewerten. "Das ist die wahre Manipulation: meine Emotionen nicht anzuerkennen, sie umzudeuten, sie lächerlich zu machen. Alle sagen, ein Mann soll Gefühle zeigen, soll zu seiner Verletzlichkeit stehen, aber wenn er es tut, wird er ausgelacht", kritisiert der 34-Jährige. Er betont mehrfach, er habe nicht aus Berechnung, sondern aus echter Liebe "gekämpft" und "gefleht" und kündigt am Ende vielsagend an, dass "noch nicht alles gesagt" sei und die Wahrheit noch "ans Licht" komme.

Vanessa hatte sich nach dem Wiedersehen am Lagerfeuer von Aleks getrennt. Nachdem sich beide bereits nach der Ausstrahlung in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und emotionale Botschaften geteilt hatten, nutzte die Influencerin die Gelegenheit, um offen zu schildern, wie sehr sie unter der Trennung litt. "Mein Herz ist erneut in tausend Teile zerbrochen", schrieb die 25-Jährige. Für sie sei das Aus kein TV-Moment gewesen, sondern eine schmerzhafte Zäsur im echten Leben. Besonders das andauernde Teilen von alten Paarfotos und emotionalen Clips empfand sie als "äußerst geschmacklos". Sie habe mehrfach betont, dass sie sich von all dem Rummel überwältigt fühle und lediglich ihre echten Gefühle teilen wolle, statt "Inhalte für Klicks" zu produzieren.

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit