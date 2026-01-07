"Law & Order" feiert: Promi-Auflauf zum 25-jährigen Jubiläum

Law & Order ist seit 25 Jahren eine der beliebtesten Crime-Serien. Das muss gefeiert werden. Am Dienstagabend feierte die Sendung in New York City eine große Jubiläumsfeier und auf dem roten Teppich versammelten sich zahlreiche Stars des Franchise. Unter anderem strahlten Hauptdarsteller wie Hugh Dancy (50), Tony Goldwyn (65) und Odelya Halevi. Aber natürlich feiern auch Darsteller der zahlreichen Spin-offs mit. Aus der Serie "Special Victims Unit" erschienen Mariska Hargitay (61), Ice-T (67) und Peter Scanavino auf dem Red Carpet. Michael Trotter und Ellen Burstyn vertraten die Serie "Organized Crime".

"Law & Order" gehört seit 1990 zum festen Programm unter den zahlreich gewordenen Krimi-Serien. Die Hauptsendung lief zunächst bis 2010 mit insgesamt 20 Staffeln. Danach folgte eine Pause von ganzen zehn Jahren. Erst 2022 kehrte sie zurück und läuft bis heute erfolgreich. In der Zwischenzeit mussten die Fans aber nicht auf neue Fälle verzichten. Es sammelten sich zahlreiche Spin-offs an. Neben "Special Victims Unit" und "Organized Crime" gibt es noch "Criminal Intent", "Trial by Jury", "LA", "True Crime" und "Exiled".

Über so viele Jahre mussten die Fans auch immer wieder Abschied nehmen. Sei es durch einen Serienausstieg oder einen Tod auf dem Bildschirm. Erst im vergangenen Jahr gab es aber Grund zur Freude, denn das Kult-Duo aus Mariska und Christopher Meloni (64) als Captain Olivia Benson und Elliot Stabler kehrte in der fünften "Law & Order: Organized Crime" zurück. Die beiden brillierten zuvor zwölf Staffeln in "Law & Order: Special Victims Unit" und traten auch schon in "Organized Crime" auf. Durch ihre Dynamik eroberten die beiden zahlreiche Fanherzen.

Jamie McCarthy/Getty Images, Jamie McCarthy/Getty Images, Jamie McCarthy/Getty Images Collage: Hugh Dancy, Odelya Halevi und Tony Goldwyn

Getty Images Ice-T bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum von "Law & Order" in New York City, Januar 2026

Getty Images Mariska Hargitay und Christopher Meloni, "Law & Order"-Darsteller, 2022