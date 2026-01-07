Erstes Pic in 2026: Billie Eilish posiert sexy auf Instagram

Billie Eilish (24) hat das neue Jahr mit einem Hingucker auf Instagram eingeläutet: Am Dienstag, 6. Januar, teilte die Sängerin aus Los Angeles ein Selfie, das sie in einem schwarz-weiß gepunkteten, tief ausgeschnittenen Tanktop zeigt. Mit Kussmund, Blick zur Seite, einem Keks in der einen Hand und der anderen lässig an der Hüfte setzte Billie ihr Outfit in Szene. Den Post versah die Grammy-Gewinnerin schlicht mit "Hey" und kassierte damit innerhalb von nur fünf Stunden über drei Millionen Likes. Zu sehen gab es das Pic auf ihrem offiziellen Account, wo sie sonst eher mit oversized Looks überrascht.

Die Kommentarspalte füllte sich rasant mit Komplimenten von Fans und Promis. Rapperin Ice Spice (26) schrieb auffällig lautstark "Hi (louder than everyone else)". Schauspielerin Eiza Gonzalez ließ ein "Cutiee" da. Ein Follower staunte: "Du kannst unmöglich echt sein", ein anderer schwärmte, sie sei "so wunderschön". Beobachterinnen und Beobachter erkannten zudem das Oberteil wieder, das Billie bereits im Dezember 2025 getragen hatte. Der figurbetonte Look hebt sich klar von ihrem typischen Baggy-Style mit weiten Shirts und Pants ab, den die Musikerin bei Auftritten und Street-Styles oft bevorzugt.

Billie hat in der Vergangenheit offen über ihren Stil gesprochen und Kritikern den Wind aus den Segeln genommen. 2023 adressierte sie auf Social Media den Spagat zwischen maskulinen und femininen Outfits: "Ich habe die ersten 5 Jahre meiner Karriere dafür aufs Maul bekommen, dass ich boyish war ... und jetzt, wenn ich etwas Feminines trage, bin ich eine Sellout", schrieb sie laut OK!. In Interviews betonte die Sängerin, sie erlaube sich, "zu sein, was ich sein will, wann ich es sein will". Sie möge sich inzwischen mehr und achte stärker auf das eigene Gefühl, auch wenn manches Feedback "immer noch wehtut". Abseits der Bühne zeigt die Kalifornierin damit einmal mehr, dass ihr Stil ein persönliches Statement bleibt – mal cozy, mal kurvig, immer Billie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish posiert sexy auf Instagram

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood