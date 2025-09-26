Feiert Laura Maria Rypa Liebes-Comeback mit Pietro Lombardi?

Laura Maria Rypa (29) hat auf einem Event von Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) für Überraschung gesorgt: Die Influencerin sprach offen über ihre Gefühle zu ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi (33) und deutete dabei ein mögliches Liebes-Comeback an. "Die Liebe beiderseits ist da", erklärte sie im Interview mit RTL und ließ dabei Raum für Spekulationen. Dennoch stellte Laura klar, dass aktuell vor allem die persönliche Weiterentwicklung im Vordergrund stehe: "Man muss gegenseitig an sich selbst arbeiten." Die Trennung des Paares liegt knapp einen Monat zurück, doch Laura und Pietro ziehen weiterhin an einem Strang – besonders für ihre beiden kleinen Söhne, Leano (2) und Amelio.

Nach der Trennung lebt Laura vorübergehend wieder bei ihren Eltern, da das neue gemeinsame Haus mit Pietro noch immer nicht bezugsfertig ist. Das Projekt, in das das Paar große Hoffnungen gesetzt hatte, erweist sich laut Laura als hartnäckige Baustelle, bei der noch unklar ist, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden. In der Zwischenzeit denkt sie mittlerweile über eine eigene Wohnung nach, um ein bisschen Privatsphäre zu haben. Auch ihre Hunde mussten vorerst bei einem Hundetrainer untergebracht werden, bis sich die Wohnsituation für die Social-Media-Influencerin wieder stabilisiert hat.

Trotz der Trennung und der räumlichen Distanz halten Laura und Pietro engen Kontakt, vor allem zum Wohl ihrer beiden kleinen Söhne. Pietro, der sich bereits in der Vergangenheit als unterstützender Ex-Partner gezeigt hat, ließ immer wieder durchblicken, wie wichtig ihm ein harmonisches Verhältnis zu Laura ist. In der Öffentlichkeit präsentiert er sich oft als liebevoller Vater und loyaler Begleiter, der Laura auch bei beruflichen Projekten zur Seite steht. Die beiden haben über die Jahre viele Herausforderungen gemeinsam gemeistert, eine Tatsache, die wohl auch heute noch ihre besondere Verbindung ausmacht.

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi, Sänger

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023