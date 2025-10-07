So stolz ist Lukas auf Ginger Costellos Sieg beim Slap Fight

Ginger Costello hat triumphal das erste Slap-Fight-Duell bei der Veranstaltung "The Ultimate Hype" für sich entschieden. Sie trat gegen die schweizerische Influencerin Belly an und konnte sich nach insgesamt sechs Schlägen nach Punkten durchsetzen. Dabei wurde sie nicht nur von ihrem Ex-Mann Bert Wollersheim (74) beobachtet, sondern auch von ihrem neuen Freund Lukas, der sie laut eigener Aussage "megastolz" anfeuerte. Direkt nach dem Sieg schwärmte er in einem Interview mit RTL: "Ich bin richtig stolz auf Ginger, dass sie sich das überhaupt getraut hat." Wochenlanges Training mit einer professionellen Slapfighterin hatte Ginger auf diesen besonderen Abend vorbereitet – und die harte Arbeit zahlte sich aus.

Für Ginger und Lukas bedeutet dieser Sieg einen weiteren Höhepunkt in ihrer noch frischen Beziehung, die erst im März 2025 offiziell wurde. Das Paar, das bereits gemeinsame Zukunftspläne schmiedet, hat ein großes Herz für Hunde. Drei Vierbeiner gehören zu ihrer Familie, doch mussten die beiden die Tiere während der letzten Wochen ihrer Vorbereitungen und Reisen entbehren. "Unsere drei Hunde berühren uns sehr, allerdings haben wir sie jetzt schon drei Wochen nicht mehr gesehen", erzählte Ginger gegenüber dem Sender. Die Vorfreude auf das Wiedersehen ist groß: "Wir freuen uns schon tierisch darauf, wenn wir sie wieder ärgern und mit ihnen schmusen können."

Der Erfolg von Ginger bei "The Ultimate Hype" zeigt eine völlig neue Facette der Reality-TV-Darstellerin, die sich bisher insbesondere durch ihren offenen, extrovertierten Charakter und ihre Beziehung zur Öffentlichkeit auszeichnete. Zusammen mit ihrer Kontrahentin Belly hat sie einen spannenden Moment für die Show geschaffen, der von den Fans begeistert aufgenommen wurde. "Ginger ist aber schon stark", stellte die Germany Shore-Bekanntheit auf Instagram fest. Das angekündigte Duell der beiden TV-Persönlichkeiten hatte bereits vorab für Gesprächsstoff gesorgt und bewiesen, dass Ginger auch abseits klassischer Reality-TV-Formate überzeugen kann.

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und Lukas, April 2025

TikTok / bellydahhh Realitystar Bellydah

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, TV-Star