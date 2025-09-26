Ginger feiert mit Ex Bert Wollersheim und ihrem Neuen

Bert Wollersheim (74) und Ginger Costello haben bewiesen, dass Trennungen nicht immer Drama bedeuten müssen. Die beiden Ex-Partner wurden jetzt gemeinsam auf dem Oktoberfest in Frankfurt gesichtet – und das in ungewöhnlicher Begleitung. Mit dabei war nämlich auch Gingers neuer Partner Lukas, mit dem sie mittlerweile in Österreich lebt. Die Realitystars plauderten gut gelaunt über ihr Verhältnis nach dem Liebes-Aus im April. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Es ist eigentlich besser als in der Beziehung", verriet Bert im Interview mit RTL.

Von Streit oder Groll keine Spur: Das einstige Paar zeigte, wie freundschaftlich eine Trennung verlaufen kann. Auch Ginger bestätigte, dass zwischen ihr und Bert alles harmonisch sei. "Wir verstehen uns ja super. Also es gibt ja keinen Grund zum Groll", betonte sie. Besonders bemerkenswert: Gingers neuer Partner versteht sich bestens mit dem ehemaligen Bordellbesitzer. Zusammen bildeten sie ein gut gelauntes Trio, das das Oktoberfest in vollen Zügen genoss. Die ausgelassene Stimmung machte es den Anwesenden leicht, die ungewöhnliche Konstellation entspannt zu sehen.

Für Bert ist das nicht das erste Mal, dass er privat Schlagzeilen macht – der Unternehmer kennt mediale Aufmerksamkeit nur zu gut. Seine Ehe mit Ginger sorgte immer wieder für Gesprächsstoff, bevor sie nach sieben gemeinsamen Jahren im verflixten siebten Jahr endete. Ginger, die als TV-Bekanntheit ebenfalls oft im Rampenlicht steht, scheint in ihrer neuen Beziehung ihr Glück gefunden zu haben. Die beiden verbindet jedoch weiterhin eine enge, freundschaftliche Beziehung. Das gemeinsame Auftreten auf der "Reality Wiesn" zeigt, dass ihnen das Wohlwollen füreinander wichtiger ist als verflossene Dramen.

Imago Lukas, Ginger Costello und Bert Wollersheim auf dem Frankfurter Oktoberfest 2025

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und Lukas, April 2025

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020