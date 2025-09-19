Ginger Wollersheim und Belly kämpfen bei "The Ultimate Hype"

Ginger Wollersheim und Belly werden bei "The Ultimate Hype" gegeneinander antreten. Die beiden Reality-TV-Stars werden in der Disziplin "Slapfight" gegeneinander antreten. Dies wurde auf Instagram angekündigt, wo das Duell als Konfrontation zwischen "zwei Reality Queens, die vor nichts zurückschrecken" beschrieben wurde. Es gibt keinen speziellen Anlass für das Duell, jedoch sorgt die Nachricht für große Vorfreude bei den Fans und den Kollegen aus der Branche.

Realitystar Kevin Schäfer kommentierte begeistert: "Okay, wow." Ariel, bekannt von Prominent getrennt, stellte sich mit den Worten: "Belly, hau sie um", klar auf die Seite der Germany Shore-Bekanntheit. Belly selbst bleibt fair und lobt Ginger: "Ginger ist aber schon stark." Auch Influencer Jona Steinig (29) schrieb voller Vorfreude: "Hahaha, bin so gespannt."

Derweil muss Eric Sindermann (37) um seine "The Ultimate Hype"-Teilnahme bangen. Der Ex-Handballer soll eigentlich am 4. Oktober in den Boxring steigen – jetzt ist er allerdings erkrankt. Auf Instagram klagte er: "Mein Körper ist komplett geschwächt, dazu kommen Fieber und starke Erschöpfung." Noch will Eric seinen großen Traum noch nicht aufgeben: "Ich bleibe stark. Und selbst mit nur 20 Prozent, ich steige in den Ring."

Collage: Instagram / ginger.costello.wollersheim, TikTok / bellydahhh Ginger Costello und Belly Collage

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, April 2025

IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Juni 2024