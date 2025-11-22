Fast-Unfall: So begann Bert Wollersheim & Gingers Beziehung

Bert Wollersheim (74) und Ginger Costello waren sechs Jahre verheiratet, bevor sie im März dieses Jahres ihre Trennung bekannt gaben. Dennoch verstehen sich die beiden weiterhin gut. Im gemeinsamen Promiflash-Interview blicken sie auf den Anfang ihrer Beziehung zurück – und der hatte es in sich: "Ich musste ins Krümels Stadl in Peguera, da war ich verabredet mit einem Fernsehsender. Dann wollte ich dahin – und die hat mich fast überfahren. Dann sagte sie: 'Ich kenne dich.' Und ich sagte: 'Okay, kannst du mich da hinfahren?'", erinnert sich der Ex-Rotlichtkönig an das ungewöhnliche Kennenlernen.

Nach dem turbulenten Kennenlernen folgte ein Besuch in einem Café, wo sich Bert und Ginger einen Drink gönnten. Die Chemie zwischen den beiden stimmte von Anfang an: "Dann habe ich ihr ein kleines Küsschen gegeben", erzählt der 74-Jährige. Nur wenige Monate später gaben sie sich das Jawort – obwohl beiden klar war, dass sie "nicht zusammen alt werden" würden. Das stieß bei vielen auf Unverständnis. Bert erklärt das pragmatisch: "Wenn ihr eine gute Zeit habt, wenn es sich gut anfühlt – nehmt doch im Leben, was ihr kriegt. Die gute Zeit kann uns keiner mehr nehmen."

Trotz ihrer Trennung stehen sich Bert und Ginger weiterhin nah. Ginger ist inzwischen wieder in festen Händen – ihr neuer Partner heißt Lukas – doch den Kontakt zu ihrem Ex-Mann hält sie aufrecht. Ihre Beziehung sei heute sogar besser denn je, verriet Bert bei "The Ultimate Hype" gegenüber Promiflash: "Das rate ich jedem Paar. Wenn es abgelebt ist, dann sollte man sich trennen. Wir haben damit die Essenz für eine wunderbare Freundschaft gefunden, die vorher nicht so intensiv war." Er fügte hinzu: "Sie erzählt mir heute ihre Sorgen – und dann helfe ich ihr."

IMAGO / Berlinfoto Bert Wollersheim und Ginger Costello, Oktober 2025

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

IMAGO / Gartner Ginger Costello mit ihrem Freund Lukas Reiter und Bert Wollersheim, Oktober 2025