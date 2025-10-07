Tag eins: Jimi Blue Ochsenknecht wird bei Promi BB emotional

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist einer der interessantesten Charaktere der diesjährigen Staffel Promi Big Brother – zumindest scheinen die Bewohner sehr an seiner Geschichte interessiert. Er ist gerade erst eingezogen, da wird er von Laura Maria Lettgen schon nach dem Verhältnis zu seiner Ex und Mutter seiner Tochter, Yeliz Koc (31), gefragt. Auf ihre Frage, ob die beiden sich vertragen haben, antwortet der Schauspieler überraschend offen: "Ja, seit einem Jahr. Es läuft sehr gut. Ich war jetzt seit anderthalb Monaten fast jeden Tag dort. Ich bin so froh darüber. Ich war ja die letzten Jahre nicht ganz so auf der Spur." Vor allem die vergangenen Monate rund um den Verhaftungsskandal seien für Jimi hart gewesen.

Seine Verhaftung wegen einer unbezahlten Restaurantrechnung ist aber offenbar nur der Gipfel des Eisbergs. Im weiteren Gespräch wird Jimi emotional, als er sich erinnert, wie schwierig das Leben in der Öffentlichkeit war. "Nach dreißig Jahren Öffentlichkeit prasselt alles auf dich ein. Ich habe mich nur noch zurückgezogen. Kumpel riefen mich an: 'Lass uns ein Männerwochenende machen.' Als ob ich mich jetzt raussaufe – ich habe ganz andere Probleme", meint der 33-Jährige. Zu dem Zeitpunkt habe er das Gefühl gehabt, nichts richtig machen zu können: "Ich hatte das Gefühl, dass ich sowieso nichts richtig mache. Und wenn ich was falsch gemacht habe, habe ich es nicht richtig gesehen. Ich wollte nur meine Ruhe haben – und habe sie nicht bekommen."

Ob Jimi auch weiterhin frei von der Seele sprechen wird, wird sich noch zeigen. Allerdings gibt er so seltene Einblicke in sein Leben – und das könnte bei den Zuschauern durchaus gut ankommen. Sein Einzug sorgte allerdings noch für gemischte Gemüter bei den Promi-BB-Fans. Unter einem Promiflash-Post häuften sich Kommentare wie "Warum muss der jetzt eigentlich in jedem Format dabei sein?" oder "Den hätten die sich auch sparen können". Allerdings gab es auch viele, die Jimis Teilnahme gespannt entgegenblickten. Auch wenn der diesjährige Cast für seine angeblich mangelnde Promi-Dichte kritisiert wurde, finden viele Fans: "Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Kandidatenauswahl ist grandios."

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht im "Promi Big Brother"-Container 2025

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

Joyn/Marc Rehbeck Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Kandidat