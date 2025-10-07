Verena Kerth wehrt sich gegen Marc Terenzis Anschuldigungen

Marc Terenzi (47) hat bei Promi Big Brother schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Verlobte Verena Kerth (44) erhoben. Unter Tränen berichtete er seinen Mitbewohnern, dass die Moderatorin ihn während ihrer Beziehung geschlagen und eingeschlossen haben soll. Diese Behauptungen, die im Rahmen der Show ausgestrahlt wurden, sorgen für große Aufregung. Die 44-Jährige reagierte jetzt auf die Anschuldigungen in ihrer Instagram-Story: "Sat.1 hat bei 'Promi Big Brother' Szenen ausgestrahlt, in denen mein Ex Marc Terenzi über angebliche Gewaltvorwürfe spricht. Diese unkommentiert und ungeprüft zu zeigen, ohne meine Meinung einzuholen, ist unverantwortlich und auch juristisch fragwürdig."

Zudem weist sie die Vorwürfe kategorisch zurück und beschreibt stattdessen ihre eigene Leidenszeit in der Beziehung. Laut der Moderatorin sei Marc ein unberechenbarer Alkoholiker gewesen, der wiederholt in ihrer Wohnung randaliert und sie während der Beziehung psychisch und körperlich belastet habe. "Noch heute sind meine Möbel teilweise zerstört", erklärte sie. Außerdem habe sie ihn über zwei Jahre finanziell unterstützt und ihm ein Dach über dem Kopf geboten, nachdem sich andere von ihm abgewandt hätten. "Ich habe es nicht mehr ausgehalten und die Beziehung dann beendet. Ich musste ihn vor die Türe setzen. Noch Monate später habe ich leere Wodkaflaschen in diversen Verstecken in meiner Wohnung gefunden", schildert sie das Ende ihrer Liebe. Sie behauptet auch, das Fehlverhalten ihres Ex-Partners sei zwar vor Gericht gekommen, ein Verfahren jedoch aufgrund mangelnder Beweise eingestellt worden.

Bereits kurz nach seinem Einzug in die TV-Show hatte Marc das Gespräch zu seinen Mitbewohnern gesucht und dabei unter Tränen von der angeblich schwierigen Beziehung zu der Münchnerin berichtet. Der Musiker erklärte: "Meine letzte Beziehung zu Verena war sehr, sehr schwierig für mich." Besonders belastend seien für ihn angebliche Gewaltszenen gewesen, von denen er sprach: "Sie hat mich eingesperrt zu Hause [...] Ich hatte tagelang kein Essen." Außerdem schilderte er, dass er von der Moderatorin geschlagen worden sei und von dem Verlobungsring an ihrer Hand sogar einen Schnitt im Gesicht davongetragen habe.

