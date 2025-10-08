Jimi Blue bekam im Knast mehr Essen als bei Promi-BB

Jimi Blue Ochsenknecht (33) spricht bei Promi Big Brother über seine bewegte Vergangenheit. Im Sommer verbrachte der Promi-Spross einige Zeit hinter schwedischen Gardinen – eine Erfahrung, die seine Co-Stars wohl brennend interessiert. Beim gemeinschaftlichen Essen im Rohbau, dem diesjährigen Promi-BB-Set, platzt es aus seiner Mitstreiterin Pinar Sevim heraus: "Jimi, ich habe eine Frage, die quält mich gerade." Wie das Essen im Knast war, interessiert die Kampf der Realitystars-Bekanntheit. "Da gab's auf jeden Fall mehr", ist sich Jimi sicher.

Pinar ist nicht die Einzige, die Fragen zu Jimis Zeit hinter Gittern hat. Der Ex-"K11"-Kommissar Michael Naseband (60) hakt nach, was der Grund für den Gefängnisaufenthalt gewesen sei. Jimi erzählt von der geprellten Hotelrechnung in Höhe von fast 15.000 Euro und gibt zu, er habe es anlässlich seines 30. Geburtstages ordentlich krachen gelassen. "Ich hab das öfter gemacht. Wenn ich wusste, das wird teurer, hab ich das auf Rechnung gemacht, damit ich das auch teilweise absetzen kann", erklärt er. Michael zieht sein Fazit im Sprechzimmer: "Das ist nicht schön für den Wirt, aber es gibt doch andere Wege, das zu regeln. Bei mir wäre er nach Hause gegangen."

Ende Juni wurde Jimi mit einem europäischen Haftbefehl am Hamburger Flughafen festgenommen. Insgesamt saß er einen Monat in sieben verschiedenen Gefängnissen ein, da er nach Österreich überführt werden musste. Per Eilverfahren landete er Ende August vor Gericht und kam mit einer Geldbuße davon. Im Promi-BB-Sprechzimmer zeigt Jimi nun Reue und gibt zu: "Die Erfahrung muss ich nicht noch mal machen. Ich hab mir das selbst eingebrockt."

Joyn/Marc Rehbeck Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Kandidat

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht im "Promi Big Brother"-Container 2025