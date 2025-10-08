Kryptische Zeilen: Will Pietro Lombardi Ex Laura zurück?

Im August gab Laura Maria Rypa (29) die Trennung von Pietro Lombardi (33) bekannt. Böses Blut scheint zwischen der Influencerin und dem Sänger seither nicht zu fließen – ganz im Gegenteil sogar. Pietro postet nun kryptische Zeilen in einer Instagram-Story, die darauf hindeuten könnten, dass er seine Ex-Freundin zurückgewinnen möchte. In dem Video fragt ein junger Mann: "Woher weiß man, dass sie die Einzige ist?" Ein älterer Mann antwortet darauf: "Ganz einfach, sie ist diejenige, die immer lächeln muss, wenn sie dich wiedersieht." Pietro fügt der Story ein weißes Herz hinzu. Ist das etwa eine Anspielung auf Laura?

Von Pietros Seite aus scheint ein Liebes-Comeback also nicht ausgeschlossen zu sein – doch wie denkt Laura darüber? Die 29-Jährige erklärte kürzlich auf Instagram, dass ein neuer Mann in ihrem Leben derzeit nicht infrage komme. Stattdessen hänge sie immer noch sehr an der Vergangenheit. "Da sind immer noch viele Gedanken, viele Gefühle und manchmal auch Momente, in denen man zurückblickt oder sich fragt, was vielleicht irgendwann einmal sein könnte", gestand sie. Aktuell nehmen ihre Söhne Leano (2) und Amelio jedoch die höchste Priorität in ihrem Leben ein.

Die Trennung des Paares schlug im August ein wie eine Bombe. Zunächst hielten sich die Eltern von zwei kleinen Söhnen mit Details zu ihrem Liebes-Aus zurück. Erst gestern brach Laura jedoch ihr Schweigen. "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen [...]", erzählte sie im Gespräch mit RTL. Der Trennungsgrund sei kein spezifischer gewesen, sondern eher viele kleinere Dinge, die sich im Laufe der Jahre angestaut hätten.

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023