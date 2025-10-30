Für Kristen Bell war es schwer, Adam für Rolle zu überzeugen

Kristen Bell (45) hat nun verraten, dass es sie Monate kostete, Adam Brody (45) von einer Rolle in der Netflix-Serie "Nobody Wants This" zu überzeugen. Obwohl sie von Anfang an sicher war, dass der einstige "O.C."-Star perfekt für die charmant-pessimistische Figur des Rabbi Noah sei, zögerte Adam zunächst. "Er wollte keine romantische Hauptrolle übernehmen", erklärte Kristen in einem Interview mit dem Magazin Red. Doch es scheint, dass ihre Beharrlichkeit sich ausgezahlt hat: "Ich bin immer noch überrascht, dass er zugestimmt hat", fügte die Schauspielerin hinzu.

Die beiden Stars beeindruckten mit ihrer Chemie auf der Leinwand und haben mittlerweile die zweite Staffel der Erfolgsserie abgedreht, die seit Kurzem auf Netflix zu sehen ist. Besonders eine Szene sorgte für Gesprächsstoff: ein Kuss in der ersten Staffel, den Kristen als wunderschön beschrieb. Trotz der anfänglichen Zurückhaltung wird Adam für seine Rolle gefeiert. Laut Kristen hat er dieses unbeschreibliche Talent, selbst als grüblerische Figur stets fesselnd und sympathisch zu wirken, was ihn zu einem Publikumsliebling macht. Privat genießt er die Arbeit an der Serie auch aus einem persönlichen Grund: Seine Frau Leighton Meester (39) gehört seit Staffel 2 ebenfalls zum Ensemble. Adam selbst nannte gegenüber dem Magazin People den schönsten Teil der gemeinsamen Arbeit: "Zusammen zur Arbeit zu fahren und ein bisschen Alleinzeit zu haben", das sei "quasi ein Date-Abend".

Eine besondere Dynamik bringt Kristen selbst ein, die sich in ihrer Karriere immer wieder als Meisterin der Nuancen bewies. Bereits während ihrer früheren Zusammenarbeit mit Adam für die Serie "House of Lies" entwickelte sich ein harmonisches Arbeitsverhältnis. Der Erfolg ihrer Serienbeziehung beruht nicht nur auf schauspielerischem Talent, sondern auch auf der sorgfältigen Vorbereitung emotionaler Schlüsselmomente. Kristen erklärte vor einiger Zeit, dass sie bei einer Szene alles in den Aufbau davor legten, um den Augenblick unvergesslich zu machen. Privates Glück und berufliches Engagement verbinden sich hier auf eine Weise, die die Zuschauer immer wieder begeistert.

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell bei der Premiere von „Nobody Wants This“ Staffel 2 in Los Angeles 2025

Getty Images Adam Brody, 2024

Getty Images "Nobody Wants This"-Stars Kristen Bell und Adam Brody