Leighton Meester plant Musik-Comeback nach elf Jahren Pause

Leighton Meester (39) sorgt für Aufsehen: Nach über elf Jahren könnte die Schauspielerin bald mit neuer Musik in Erscheinung treten. Auf dem roten Teppich zur Premiere ihrer neuen Serie "I Love LA" in Los Angeles zeigte sich die Gossip Girl-Darstellerin gegenüber E! News zuversichtlich. "Ich bin so gut wie bereit", verriet sie und fügte hinzu: "Es ist sehr viel Arbeit. Es kostet viel Kraft, deshalb weiß ich es noch nicht so genau. Irgendwann werde ich es tun."

Leightons Debütalbum Heartstrings hatte 2014 für Begeisterung bei ihren Fans gesorgt, seither blieb es musikalisch eher ruhig um sie. In den vergangenen Jahren fokussierte sich die US-Amerikanerin hauptsächlich auf die Schauspielerei. Zurzeit ist sie nicht nur in der neuen Serie "I Love LA" zu sehen, sondern übernimmt auch eine Rolle in dem Netflix-Hit "Nobody Wants This". In der zweiten Staffel der Show engagiert ihre Rolle Rabbi Noah, gespielt von ihrem echten Ehemann Adam Brody (45), um ihr Baby zu segnen.

Vor einigen Wochen war Leightons Musikkarriere schon einmal in den Schlagzeilen – allerdings unfreiwillig. Plötzlich tauchten zwei unveröffentlichte Tracks auf Streaming-Plattformen auf. Die 39-Jährige erklärte damals gegenüber People: "Manchmal läuft einfach ein Vertrag aus und wird dann auf manchen Streaming-Plattformen erneuert – so taucht sowas plötzlich wieder auf." Sie selbst sei zwar kein großer Fan der Songs, doch freue sich, dass ihre Fans Spaß daran hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leighton Meester, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den SAG Awards 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Leighton Meester im Dezember 2023