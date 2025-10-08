Nominierungs-Zoff: Désirée Nick beschimpft Promi-BB-Kandidat

Bei Promi Big Brother ging es im Rohbau jetzt heiß her, denn Désirée Nick (69) sorgte mit ihrem mitreißenden Temperament erneut für Aufruhr. Im Mittelpunkt stand eine Auseinandersetzung mit Erik alias Satansbratan, der der Schauspielerin gegenüber offenlegte, sie nominiert zu haben. Die Kabarettistin zeigte sich entrüstet und konterte mit scharfen Worten: "Warum denn, du A*schloch?" Der Österreicher begründete seine Entscheidung mit einem Lächeln und erklärte, dass er zu seiner Gruppe halte und ihre Art nicht mochte. Besonders ihre Bemerkung bezüglich ihrer angeblich hohen Gage habe ihn gestört. Die TV-Diva ließ sich davon nicht beeindrucken und entgegnete schlagfertig: "Dann geh doch zur Bahnhofsmission und arbeite dort."

Auch Doreen Dietel (51) geriet ins Visier von Désirée. Als sie von ihrer Schauspielkarriere erzählte, stellte die Entertainerin bohrende Fragen und zeigte sich überrascht, dass diese keine Rollen mehr erhalte. Doreen führte dies auf einen früheren Beauty-Eingriff zurück. Die 69-Jährige zeigte sich skeptisch und äußerte: "Aber eine Schauspielerin wird doch nicht besetzt wegen einer Lippe! Man sagt doch: Die spielt das gut, die kann das." Der "Dahoam ist Dahoam"-Star verteidigte sich und erklärte, dass der Eingriff vor 20 Jahren erfolgt sei und damals andere Schönheitsideale geherrscht hätten. Doch Désirée blieb hartnäckig: "Schauspieler können eine Narbe haben und trotzdem toll sein. [...] Da hat Hübsch-Sein keinen Wert. Das hat doch mit gutem Schauspiel nichts zu tun", argumentierte sie mit gewohnt scharfer Zunge.

Auch Harald Glööckler (60) musste sich beim Einzug der TV-Ikone schon die ein oder andere Stichelei von ihr gefallen lassen. Kaum hatte sie die luxuriöse Musterwohnung betreten, begrüßte sie ihn ganz in ihrem eigenen Stil. "Mit dir braucht man nur eine Person, die deckt alles ab: Tucken, Tunten, Transen, Trinen, Schwuppen, Schwuletten und Schwulinskis", rief Désirée und erklärte sofort, dass dies jedoch liebevoll gemeint sei. Harald nahm die scharfen Worte gelassen und erwiderte im Sprechzimmer lachend: "Désirée redet und redet, aber das ist doch gut. Ich mag das."

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Stars Désirée Nick und Erik, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother", 2025

Anzeige