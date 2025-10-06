So frech reagierte Désirée Nick bei Promi BB auf Harald

Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69) haben sich gleich zu Beginn von Promi Big Brother 2025 als Traumpaar der ersten Stunde entpuppt. Der bekannte Designer war der erste Promi, der in die luxuriöse Musterwohnung einzog, doch alleine blieb er nicht lange, wie nun in der ersten Live-Show zu sehen war. Kurz darauf betrat Deutschlands spitzeste Zunge, die als erste Teilnehmerin überhaupt zum zweiten Mal an der Show teilnimmt, die Szene. Und machte ihrem Namen beim Aufeinandertreffen mit dem Modedesigner direkt alle Ehre. "Mit dir braucht man nur eine Person, die deckt alles ab: Tucken, Tunten, Transen, Trinen, Schwuppen, Schwuletten und Schwulinskis." Sie betonte allerdings, dass dies liebevoll gemeint sei.

Harald begegnete den spitzen Aussagen der TV-Diva mit seiner gewohnt entspannten Art. Im Sprechzimmer kommentierte er lachend: "Désirée redet und redet, aber das ist doch gut. Ich mag das." Eine gelungene Begrüßung, die auf spontane Sympathie schließen lässt. Die 69-Jährige ihrerseits konnte ihre Begeisterung über ihr neues WG-Mitglied ebenso wenig verbergen und bezeichnete die Begegnung als "die schönste Überraschung". Damit ist schon früh klar, dass die beiden in der Promi-WG für jede Menge Unterhaltung sorgen werden.

Bereits vor seinem Einzug in die Show zeigte sich Harald ganz entspannt und gelassen. Auf einer Pressekonferenz erzählte der My Style Rocks-Juror in Anwesenheit von Promiflash: "Im Grunde genommen bringt mich nichts so schnell auf die Palme." Er machte deutlich, dass er niemandem Vorschriften machen will. "Von mir aus kann da jeder machen, was er will. Wir sind ja auch nicht für die Ewigkeit dort." Seine lockere Haltung kam bei den Zuschauern gut an und zeigte, dass er sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Ob das mit Désirée auf Dauer auch so bleibt?

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick und Harald Glööckler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Harald Glööckler und Désirée Nick bei "Promi Big Brother", 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Harald Glööckler , "Promi Big Brother"-Kandidat 2025