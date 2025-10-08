Umzug bei Promi BB: Diese Stars wohnen jetzt im Luxusbereich

Für Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69) wird es bei Promi Big Brother ungemütlich. Nachdem die beiden TV-Diven die Luft der gemütlichen Musterwohnung schnuppern durften, werden die Karten nun neu gemischt. An ihrer Stelle geht es für zwei andere Stars in den Luxusbereich. Die Kandidaten durften dies unter sich ausmachen und entschieden sich für Laura Maria Lettgen und Michael Naseband (60). Die Influencerin feiert am 8. Oktober ihren 30. Geburtstag – aus diesem Grund wurde beschlossen, ihr die luxuriöse Unterkunft für ihren Ehrentag zu gönnen.

Doch während Michael und Laura ihren Triumph genießen können, gibt es auf der anderen Seite weniger erfreuliche Nachrichten. Désirée und Harald müssen daraufhin den Luxus aufgeben und den Gang in den Rohbau antreten. Diese Nachricht nehmen die beiden alten Showhasen mit Fassung auf. Sie wünschen Laura und Michael viel Vergnügen in ihrer neuen Behausung und treten den Weg zu den übrigen Kandidaten an.

In ihrer kurzen Zeit in der Musterwohnung konnten die Kabarettistin und der Designer bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Désirée nutzte die Badewanne für eine ausgiebige Intimrasur. Dabei präsentierte sich die 69-Jährige splitterfasernackt. Ihr Mitbewohner saß derweil daneben und schaute sich das Spektakel an. Im Interview scherzte das einstige Playmate: "Ich finde, der sollte dankbar sein. Wenn ich dafür Geld nehmen würde, wären ja auch Leute gekommen und hätten gesagt: 'Ich möchte dabei sein.'"

Anzeige Anzeige

Joyn Désirée Nick und Harald Glööckler bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn Désirée Nick, Laura Maria Lettgen, Harald Glööckler und Michael Naseband bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn Désirée Nick und Harald Glööckler bei "Promi Big Brother" 2025