Locken ade: Timothée Chalamet zeigt sich mit rasiertem Kopf

Hollywoodstar Timothée Chalamet (29) entschied sich überraschend für einen radikalen, neuen Look. Der Schauspieler präsentierte sich kürzlich während einer Instagram-Live-Session mit rasiertem Kopf. Anlass für den ungewöhnlichen Auftritt war die Promotion seines neuen Films "Marty Supreme". In der Live-Übertragung, in der er zunächst einen Tischtennisball über dem Kopf balancierte, lüftete der 29-Jährige schließlich das Geheimnis um seine neue Frisur. Bereits am Montag war er beim New York Film Festival mit einer Baseballkappe gesichtet worden, die offenbar den kürzlich entstandenen Buzzcut geschickt verbarg.

"Marty Supreme" kommt am 25. Dezember in die Kinos und ist eine von Josh Safdie inszenierte Hommage an den Tischtennis-Champion Marty Reisman. In dem Film verkörpert Timothée die Hauptfigur Marty Mauser und spielt an der Seite von Stars wie Gwyneth Paltrow (53) und Tyler, the Creator. In einem Interview mit People schwärmte Timothée von dem Streifen und nannte ihn unter anderem "einen Liebesbrief an New York."

Bereits vor einigen Monaten spekulierten Fans über eine mögliche Veränderung an Timothées Look. Damals tauchten Bilder auf, die ihn im Urlaub mit seiner Partnerin Kylie Jenner (28) zeigten. Auf den Aufnahmen war er stets mit Bandana oder Mütze unterwegs. Schon damals kamen daher Spekulationen auf, der Dune-Darsteller habe möglicherweise seine Lockenpracht gegen einen kürzeren Haarschnitt eingetauscht.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet, Schauspieler

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023