Im TV überrumpelt: J.Lo will nicht über Scheidung sprechen

Jennifer Lopez (56) war kürzlich zu Gast in der "Today Show", um für ihren neuen Film "Kiss of the Spider Woman" zu werben. Doch das Interview lief nicht ganz wie geplant: Moderator Craig Melvin wagte es, das Thema ihrer Scheidung von Ben Affleck (53) anzusprechen, was prompt für Spannungen sorgte. Als der Moderator anmerkte, dass ihre Ehe genau in der Mitte der Dreharbeiten geschieden wurde, unterbrach die Sängerin mit einem augenscheinlich genervten "Sehen Sie sich diesen Kerl an!"

Nach anfänglichem Zögern zeigte Jennifer schließlich ihre Professionalität und äußerte sich doch noch über die Zusammenarbeit mit Ben. "Ohne Ben wäre der Film nicht gedreht worden. Und ich werde ihm immer dafür die Anerkennung geben", erklärte sie. Auf die Frage, wie sie mit der Trennung umgeht, fügte sie knapp hinzu: "Und ja, Dinge passieren, man muss weitermachen." Jennifer verriet auch, dass der Film ihr während dieser schwierigen Zeit emotionale Unterstützung gegeben habe und bezeichnete es als "Traumprojekt, das mir geholfen hat, durch diese Phase zu kommen." Trotz ihres Unwohlseins im Interview brachte sie den Fokus rasch zurück auf die Promotion für den Film.

Der Film "Kiss of the Spider Woman" und dessen Premiere in New York brachten das ehemalige Ehepaar Jennifer und Ben kürzlich wieder zusammen. Gemeinsam posierten sie elegant auf dem roten Teppich, wo auch Jennifers Zwillinge Max (17) und Emme (17) sie begleiteten. Trotz oder gerade wegen der Trennung schienen die beiden A-Listers in bester Laune zu sein und führten angeregte Gespräche miteinander – zur Überraschung der Fotografen und Fans.

Getty Images Jennifer Lopez, Popstar

Getty Images Jennifer Lopez lächelt Ben Affleck an, Oktober 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025