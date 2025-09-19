Timothée Chalamet knackt den Mega-Gagen-Rekord von Hollywood

Timothée Chalamet (29) hat mit einem neuen Rekord die Hollywood-Geschichte geprägt. Der Schauspieler erhält für seine Rolle im kommenden Actionfilm "High Side" eine Gage von beeindruckenden 25 Millionen Dollar, umgerechnet rund 21 Millionen Euro – eine Summe, die ihm im Voraus garantiert wurde, unabhängig vom späteren Erfolg des Films. Damit tritt Timothée in die Fußstapfen von Legenden wie Tom Cruise (63) und Brad Pitt (61), allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Mit nur 29 Jahren ist er laut New York Times der jüngste Schauspieler überhaupt, der für ein Projekt außerhalb eines Franchise eine solche Summe erhält. In "High Side" spielt der Dune-Star einen früheren Motorradrennfahrer, der nach einem folgenschweren Unfall in kriminelle Kreise gerät.

Hinter dem Projekt steht das traditionsreiche Studio Paramount, das unter dem neuen Besitzer David Ellison eine ehrgeizige Agenda verfolgt. Mit Regisseur James Mangold (61), bekannt aus Filmen wie "Le Mans 66", ist ein erfahrenes Talent für das ehrgeizige Actionprojekt gewonnen worden. "High Side" wird als intensive Mischung aus den Klassikern "Heat" und "Hell or High Water" beschrieben. Die Hauptfigur, die Timothée verkörpert, schließt sich nach einem Karrieretief den riskanten Plänen seines entfremdeten Bruders an, während das FBI bereits auf ihren Fersen ist. James bringt dabei nicht nur Erfahrung, sondern auch eine Verbindung zu Timothée mit: Kürzlich arbeiteten die beiden am Bob-Dylan-Biopic "Like A Complete Unknown" zusammen.

Auch abseits der Leinwand scheint Timothées Leben auf Erfolgskurs zu sein. Schon vor einigen Monaten berichtete das Magazin OK!, dass Timothée bei der Familie seiner Freundin Kylie Jenner (28) einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Besonders Caitlyn Jenner (75) zeigte sich begeistert von dem Schauspieler. "Er ist höflich, charmant und gut erzogen. Alles, was sich ein Elternteil für seine Tochter wünschen kann", soll Caitlyn sogar über Timothée gesagt haben. Ein Besuch in Malibu sorgte offenbar dafür, dass Caitlyn überzeugt war: Timothée ist der perfekte Partner für Kylie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images James Mangold und Timothée Chalamet, Februar 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025