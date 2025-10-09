Rebecca Ries denkt, Schwangerschaft war Grund für Liebes-Aus

Rebecca Ries hat im Gespräch mit RTL offen über das Ende ihrer Beziehung mit Göktug Göker gesprochen. Erst im April waren die beiden Eltern ihres gemeinsamen Kindes geworden, doch bereits wenige Wochen später ging ihre Partnerschaft in die Brüche. Im Interview erklärt Rebecca, dass die Schwangerschaft eine entscheidende Rolle gespielt habe. "Unsere Beziehung ist tatsächlich durch die Schwangerschaft kaputtgegangen", gesteht sie. Sie beschreibt, wie die hormonellen und emotionalen Veränderungen eine Belastungsprobe darstellten: "Er wusste nicht mehr, wer ich bin, aber ich wusste ja selbst nicht mehr, wer ich bin."

Die Beziehung der beiden Realitystars stand offensichtlich schon früh unter Druck. Rebecca und Göktug waren erst seit wenigen Monaten ein Paar, als sie von der Schwangerschaft erfuhren. Obgleich beide versuchten, die Beziehung mit Blick auf die Geburt ihres Kindes zu retten, fanden sie keinen gemeinsamen Weg. "Wir lieben uns ja auch wirklich", gibt Rebecca preis, stellt aber klar, dass es dennoch nicht funktioniert habe. Trotz Trennung sei es beiden wichtig gewesen, faire Eltern für ihr Kind zu bleiben, so Rebecca.

Die junge Mutter konzentriert sich inzwischen voll auf ihr Leben mit ihrem Baby und gewährt ihren Followern in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Göktug hingegen machte nach der Trennung deutlich, dass er sich in seiner neuen Rolle als Vater engagieren möchte. "Auch wenn mir Steine in den Weg gelegt werden, ich werde sie tragen, weil ich dich liebe!", schrieb der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführer auf Instagram. Beide scheinen unterschiedliche Wege zu gehen, sind jedoch durch ihr gemeinsames Kind miteinander verbunden.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Instagram / goektugoeker "Temptation Island"-Verführer Göktug Göker und sein Sohn Malik