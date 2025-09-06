Fans spekulieren: Trägt Timothée Chalamet jetzt eine Glatze?

Timothée Chalamet (29) sorgt bei seinen Fans derzeit für viel Gesprächsstoff. Nachdem kürzlich Bilder des Schauspielers, die Teen Vogue vorliegen, mit seiner Freundin Kylie Jenner (28) und ihrer Schwester Kendall (29) in Saint-Tropez aufgetaucht waren, beginnen die Spekulationen über eine drastische Veränderung seines Looks: Timothée ist auf den TikTok-Bildern stets mit Mütze oder Bandana zu sehen – was seine Anhänger vermuten lässt, dass sich unter der Kopfbedeckung eine neue Frisur verbirgt. Dabei ist unklar, ob sich der Dune-Star für einen Buzz-Cut entschieden hat oder sogar eine Glatze trägt.

Ergänzend zu diesen Spekulationen gibt es weitere Hinweise auf eine Veränderung seines Stils. Neue Fotos vom 30. August, die Teen Vogue vorliegen, zeigen den 29-Jährigen bei einem Fußballspiel zwischen Chelsea und Fulham. Auch hier hielt er seinen Kopf bedeckt, diesmal mit einer Kapuze und einer camouflagefarbenen Mütze. Besonders bemerkenswert: sein inzwischen verschwundener Schnurrbart. Diese Maßnahmen wecken die Neugier seiner Fans, ob der geheimnisvolle Look mit seinen bevorstehenden Projekten zusammenhängt. Bald beginnen die Dreharbeiten zu "Dune: Part Three" in Budapest, was eine Erklärung für die geheimnisvolle Verhüllung seiner Frisur sein könnte.

Neben der Diskussion um seinen Look gibt es auch Neuigkeiten zu Timothées Karriere. Die Dreharbeiten zum neuen Film "Marty Supreme" sind kürzlich beendet worden. In diesem Biopic übernimmt er die Hauptrolle des Marty Mauser, einem Schuhverkäufer mit dem Traum, die Tischtennis-Weltmeisterschaft zu gewinnen. An seiner Seite wird der zweifache Grammy-Gewinner Tyler, the Creator (34) zu sehen sein, der in diesem Sport-Drama sein Filmdebüt feiert. Der Film wird im Februar nächsten Jahres in die deutschen Kinos kommen und bietet Fans die Gelegenheit, ihn wieder auf der großen Leinwand zu erleben. Bis dahin bleibt jedoch das Geheimnis seiner aktuellen Frisur ungelöst.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet, Februar 2025