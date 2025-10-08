Nicht Glumac: Kim Virginia hat ihren Nachnamen abgelegt

Kim Virginia (30) hat in einer Fragerunde auf Instagram ein Thema angesprochen, das viele Fans aktuell wohl brennend interessiert. Wie wird sie nach ihrer anstehenden Hochzeit mit Nikola Glumac (29) heißen? Mit ihrer Antwort sorgt sie jedoch für eine Überraschung. "Lasse mein kleines Geheimnis platzen... Ich habe meinen Nachnamen Hartung bereits abgelegt... und werde auch nicht Glumac heißen", verrät sie. Welchen Nachnamen sie nun trägt, verrät sie jedoch nicht.

Kim erklärt ihrer Community den Grund für ihre Entscheidung: "Ich habe einfach keine positive Verbindung zu meinem Nachnamen. Das ist ja der Nachname meines leiblichen Vaters, den ich seit circa 14 Jahren nicht mehr gesehen habe. Habe ich mit Vergnügen abgegeben." Jedoch habe sie deswegen in den vergangenen Wochen einiges an bürokratischem Aufwand gehabt. "Einfach ist das nicht. Da müssen schon triftige Gründe her, warum man den ändert und die habe ich. Jetzt wisst ihr auch, warum ich die letzten Wochen viel zu tun hatte und mitunter gestresst war. Das war einer der Gründe", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit.

Abseits dieser Veränderungen plant Kim gemeinsam mit Nikola ein spannendes neues Kapitel in ihrem Leben. Die beiden machen keinen Hehl aus ihrer Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit, die sie in der Glitzermetropole Las Vegas planen. Auch wenn sie bei der Zeremonie unter sich sein werden, wird die Hochzeit dennoch alles andere als privat ablaufen. Die beiden Influencer haben vor, die Trauung in einem Livestream auf Instagram mit ihren Followern zu teilen.

IMAGO / brennweiteffm Kim Virginia Hartung, Juni 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Las Vegas, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025