Ohnmächtig: Kiss-Ikone Gene Simmons baut einen Autounfall

Gene Simmons (76) sorgte am Dienstag, dem 7. Oktober, für einen Schreckmoment in Malibu. Die legendäre Bassstimme der Band Kiss verlor gegen 13 Uhr während der Fahrt auf dem Pacific Coast Highway das Bewusstsein, wie er selbst den Einsatzkräften laut People mitteilte. Sein SUV geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte letztendlich mit einem geparkten Fahrzeug, bevor die Situation unter Kontrolle gebracht wurde. Der Musiker wurde sofort von der Feuerwehr von Los Angeles County in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er nach der medizinischen Versorgung bald entlassen wurde.

Nach dem Unfall wandte sich Genes Frau Shannon mit einem Gesundheitsupdate an die Öffentlichkeit. Sie erklärte gegenüber NBC4 Los Angeles, dass sich Gene inzwischen wieder zu Hause erhole. Ein möglicher Zusammenhang mit einer vor Kurzem durchgeführten Umstellung seiner Medikation werde derzeit untersucht. Auch Genes Vertreter äußerte sich und beruhigte die Fans. "Gene geht es gut und er ist bereits wieder zurück bei der Arbeit", sagte er dem Magazin. Was genau zu dem Vorfall führte, bleibt jedoch weiterhin offen.

Der Unfall ereignete sich wenige Wochen vor einem besonderen Ereignis für die Band Kiss: Vom 14. bis 16. November soll das "KISS Army Storms Vegas"-Event in Las Vegas stattfinden, um das 50-jährige Jubiläum der legendären Band gebührend zu feiern. Gene, Paul Stanley und Tommy Thayer werden dabei ohne ihre legendäre Bühnenmaske performen, was ein außergewöhnlicher Moment für die Fans sein dürfte. Neben exklusiven Einblicken und Fragerunden mit den Musikern wird auch Bruce Kulick, ein ehemaliges Mitglied von Kiss, auftreten und das Event mitgestalten. Für Gene, der trotz des Unfalls voller Tatendrang ist, scheint das Jubiläum eine willkommene Rückkehr auf die Bühne zu werden.

Getty Images Gene Simmons im September 2024 in L.A.

Getty Images Gene Simmons und Paul Stanley, Kiss-Sänger

Getty Images Paul Stanley und Gene Simmons von Kiss im Juni 2021