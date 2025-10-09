Jason Kelce nimmt's gelassen: Er freut sich aufs Grauwerden

Jason Kelce (37), ehemaliger Football-Profi der Philadelphia Eagles, brachte mit seinem Bart graue Haare humorvoll ins Gespräch. In einer neuen Folge seines Podcasts "New Heights" erzählte der 37-Jährige, wie seine Tochter Ellie ihn kürzlich beim Familienspiel "Ich sehe was, was du nicht siehst" wegen seiner grau-weißen Haare aufzog. Während Jason etwas Grünes entdeckte, wies Ellie augenzwinkernd auf "etwas Weißes" hin – und deutete dabei auf seinen Bart. Auch Bruder und Podcast-Co-Moderator Travis Kelce (36) konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Es wird unten schon ziemlich weiß." Jason nahm es gelassen und erklärte, dass er sich sogar darauf freut, eines Tages komplett grau zu sein.

Der ehemalige Sportler hat in der Vergangenheit schon von seinen Erfahrungen mit den grauen Haaren erzählt. Ein besonderes Ereignis war ein missglückter Versuch, seinen Bart für ein Werbeprojekt zu färben. Statt eines natürlichen Looks kam er mit einem viel zu dunklen Ergebnis aus der Aktion heraus. Auch wenn er zugibt, dass der dunklere Look etwas für sich hat, steht Jason inzwischen wieder zu seiner natürlichen Haarfarbe. "Ich kann es kaum erwarten, dass das Grau zurückkehrt", erklärte er mit einem Lachen. Mit seiner offenen und entspannten Einstellung begeistert er nicht nur seine Zuhörer, sondern auch seine Familie, die immer wieder für lustige Momente sorgt.

Privat steht für Jason und seine Ehefrau Kylie das Familienleben an oberster Stelle. Mit den gemeinsamen vier Kindern, darunter ihre Töchter Wyatt, Ellie und Bennett, bilden sie eine fröhliche und eng verbundene Einheit. Die beiden scheuen nicht davor zurück, humorvolle oder auch ernste Themen anzusprechen – ob es um Grenzerfahrungen im Sport, die Familie oder eben um graue Haare geht. Dass Jason trotz seines sportlichen Erfolgs so nahbar bleibt, macht ihn nicht nur für Fans, sondern auch für seine Liebsten zu einem echten Vorbild.

Getty Images Jason Kelce, 2025

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern