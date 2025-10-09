Kourtney Kardashian überrascht Travis mit einem Gruselhaus

Für Kourtney Kardashian (46) ist Halloween immer ein echtes Highlight. Auch in diesem Jahr ließ die TV-Bekanntheit es sich nicht nehmen, ihrem Ehemann Travis Barker (49) einen Halloween-Schrecken der Extraklasse zu bereiten. Nach einem gemeinsamen Kinobesuch, bei dem sie sich "Black Phone 2" ansahen, erwartete den Blink182-Schlagzeuger eine unheimliche Überraschung vor ihrem Zuhause in Kalifornien. Ihr Anwesen wurde im Vorfeld in eine gruselige Szenerie verwandelt: gruselige Lichter, verkleidete Schauspieler, Nebel und eine düstere Telefonzelle – passend zum Horrorfilm. Kourtney, die den Plan streng geheim gehalten hatte, filmte Travis’ Reaktion, als ihm ein Darsteller im Kostüm des Hauptcharakters Finn befahl, aus dem Auto zu steigen und das Telefon zu beantworten.

Die Überraschung endete dort aber noch nicht. Im weiteren Verlauf des Setups führten Kourtney und Travis Expeditionen durch die erschreckende Kulisse, die ebenfalls Elemente aus dem Film originalgetreu nachstellte. Unter anderem erblickten sie einen Van mit "Vermisst"-Postern ihrer Familienmitglieder, einschließlich Kourtneys Mutter Kris Jenner (69) und ihrer Schwester Kim Kardashian (44). Ein verkleideter Schauspieler zog sogar einen Leichensack aus dem Fahrzeug. Kourtneys Stiefsohn Landon Barker war ebenfalls dabei und hielt Teile dieses unvergesslichen Moments mit seiner Kamera fest.

Halloween spielt in Kourtneys Leben schon lange eine besondere Rolle. Die Unternehmerin und ihr Ehemann sind bekannt dafür, sich jedes Jahr in aufwendigen Paar-Kostümen zu präsentieren. Zu ihren bisherigen Outfits gehören unter anderem Morticia und Gomez Addams sowie Charaktere aus "Beetlejuice" und "The Bride of Chucky". Bereits 2021 erklärte Kourtney sich zu einer echten Halloween-Enthusiastin: Mit aufwendigen Dekorationen, darunter Skelette, Totenköpfe und Spinnweben, verlieh sie ihrem Zuhause damals eine gespenstische Atmosphäre. Es scheint, als könne Kourtney den Titel als "Queen of Halloween" mit dieser extravaganten Aktion vor Travis’ Augen einmal mehr verteidigen.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, im Januar 2024

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer standesamtlichen Trauung, 2022