Gene Simmons wollte bei Dates mit Cher nicht erkannt werden

Die Sängerin Cher (78) blickt in ihrem neuen Buch Cher: Memoiren, Teil 1 auf ihre Beziehung mit dem KISS-Bassisten Gene Simmons (75) zurück, mit dem sie von 1977 bis 1979 liiert war. Besonders faszinierend fand sie damals, wie Gene, der als "The Demon" auf der Bühne bekannt war, im Alltag ohne die markante KISS-Schminke unerkannt blieb. Cher gibt in ihrem Buch preis: "Er wollte mit mir als normaler Gene ausgehen. Er wollte nicht als Promi mit mir ausgehen, der Öffentlichkeit aber auch nicht sein privates Ich zeigen." Doch das war nicht immer einfach, da die Schauspielerin und Sängerin selbst eine der bekanntesten Persönlichkeiten ihrer Zeit war – ein Detail, das nicht unbemerkt blieb.

In ihrem Buch erzählt Cher auch von Genes Transformation in seine Bühnenfigur. Der Musiker, der für seine dämonische Maske und seine extravaganten Auftritte bekannt ist, spielte diese Rolle allerdings manchmal auch abseits der Bühne. So schildert Cher in ihren Memoiren: "Einmal hat er sich in vollem Bühnen-Makeup vor mir aufgebaut und mich angeknurrt. Ich habe ihm gleich gesagt, dass er damit aufhören soll, weil ich das nicht ertrage." Neben diesen Anekdoten teilt sie auch, dass die Mitglieder von KISS, wenn sie privat unterwegs waren, mit Bandanas ihre Gesichter abdeckten, um nicht erkannt zu werden. Cher macht in ihrem Buch öffentlich: "Wenn sie nicht erkannt werden wollten, trugen sie Bandanas über ihren Gesichtern wie Cowboys, damit sie niemand erkennt." Gene selbst schwärmte 1979 gegenüber dem Magazin People: "Ich bin verrückt, absolut verrückt nach Cher. Sie ist meine erste große Liebe."

Neben Details zu dieser Beziehung verrät Cher in ihren Memoiren weitere spannende Geschichten aus ihrem außergewöhnlichen Leben. So beschreibt sie etwa ein absurdes Erlebnis mit dem Künstler Salvador Dalí, auf dessen Einladung sie nach einer Party kurz eine Wohnung betrat, in der eine Orgie stattfand. Auch bekannte Persönlichkeiten wie Jackie Kennedy (✝64) oder deren Wirkung auf die Sängerin finden Erwähnung. Der erste Teil dieser Memoiren ist ab sofort erhältlich. Fans können bereits gespannt auf den zweiten Teil sein, der für das Jahr 2025 geplant ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige