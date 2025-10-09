Fans entsetzt vom Sommerhaus-Ausraster von Paulina Ljubas

Im Sommerhaus der Stars fliegen wieder ordentlich die Fetzen, und diesmal steht Paulina Ljubas (28) besonders im Mittelpunkt. In einer aktuellen Folge des RTL-Formats zeigte sich die Reality-Darstellerin nach einem Kandidatenspiel emotional angeschlagen, als sie lautstark ihre Mitstreiter anschrie. Diese Aktionen blieben nicht ohne Folgen: Zuschauer des Formats lassen ihrer Enttäuschung auf Instagram freien Lauf. Besonders ihre gehässigen Kommentare in Richtung Silva Gonzalez (46) sorgen für Entrüstung. "Die Gehässigkeit steht ihr nicht, aber man kennt es genauso aus allen Formaten mit ihr", moniert ein Zuschauer in den Kommentaren unter den Beiträgen des Accounts. Ein anderer zeigt sich schockiert, dass Paulina andere psychisch fertig machen wolle, obwohl sie selbst in der Vergangenheit offen von ihren eigenen Problemen berichtet habe.

Hintergrund des Streits war Folgendes: Während des Spiels "Tischlein deck dich" zeigte sich Paulina von ihrer verletzlichen Seite. Zusammen mit ihrem Partner Tommy Pedroni (30) musste sie bei falschen Antworten sogenannte "Delikatessen" wie Butter oder den berüchtigten "Kotzmopolitan" probieren. Vor Ekel musste sie sich übergeben und brach in Tränen aus. Zu allem Überfluss entschieden die Konkurrenten Jochen Horst (64) und Tina, das Paar von den folgenden Spielen auszuschließen, was für eine explosive Reaktion von Paulina sorgte. "Umso schöner war es, dass sie in der restlichen Folge mal selbst schön leiden musste", fand ein Zuschauer. Ihr Verhalten wird nun von vielen Fans außerdem als "ekelhaft" bezeichnet. Obwohl auch Wahrheit in den Vorwürfen der Influencerin stecken mag, gibt es ebenso sarkastische Stimmen, die in Paulinas momentaner Niederlage eine Art von "Karma" sehen.

Privat hat Paulina Ljubas in der Vergangenheit wiederholt über psychische Herausforderungen gesprochen. Wie viele andere Reality-Stars ist sie für Belange wie mentale Gesundheit sensibilisiert, was die harsche Kritik an ihrem Verhalten im "Sommerhaus der Stars" besonders brisant macht. Generell scheint sie während des Drehs immer wieder anzuecken – sei es mit ihren Verbündeten oder Gegnern wie Silva und Jochen. Der Schauspieler bezeichnete Paulina nach Ausstrahlung der ersten paar Folgen erst als "Lügnerin" und ließ einige spöttische Bemerkungen über sie fallen.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tina und Jochen Horst, Sommerhaus-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025