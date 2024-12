Nach einem Date: Gene Simmons war sofort verliebt in Cher

Cher (78) hat in ihrer Autobiografie "Cher: The Memoir, Part One" enthüllt, dass Gene Simmons (75) ihr nach nur einem Date seine Liebe gestanden habe. Die 78-jährige Sängerin und der 75-jährige KISS-Musiker waren im Jahr 1979 ein Paar. Ihr erstes Treffen fand bei einem Empfang statt, der vom Chef ihres Plattenlabels – Neil Bogart – veranstaltet wurde. Dabei verwechselte Cher ihn zunächst mit der britischen Schauspielerin Jean Simmons, war aber letztlich von ihm beeindruckt. Nachdem Gene sie nach Hause gefahren hatte und später KISS-Merchandise für ihren Sohn Chaz (55) vorbeigebracht, hätten sie sich am nächsten Abend zu einem Konzert der Tubes verabredet.

Während des Konzerts habe Gene sowohl mit Cher als auch mit ihrer Freundin geflirtet, was zu seiner Entschuldigung am nächsten Tag führte. Da der "Detroit Rock City"-Sänger nach Japan abgereist war, habe er für das lange Telefonat mit Cher eine Rechnung in Höhe von 2.667 Euro begleichen müssen. In dem langen Gespräch habe er ihr seine Liebe erklärt, obwohl sie sich noch nicht einmal geküsst hatten, wie Cher betont. Nach ihrer Trennung von Gregg Allman (76) begann Cher 1979 offiziell eine Beziehung mit Gene. In einem gemeinsamen Interview mit People bezeichnete Cher diese als "die beste Beziehung, die ich je mit einem Menschen hatte", obwohl sie beide auch andere Partner trafen.

Im Interview sprach Cher auch über ihre "sehr befreite Phase" und erklärte: "Ich denke, ich habe eine sehr männliche Einstellung zum Dating." Gene beschrieb Cher als "eine unverdorbene Seele, die noch nie jemandem etwas Böses angetan hat" und bezeichnete sie als seine "erste Liebe". Trotz ihrer tiefen Gefühle füreinander endete ihre Beziehung schließlich, als Gene sich in Diana Ross (80) verliebte. Für Cher scheint die Beziehung zu Gene jedoch bis heute einen besonderen Platz in ihrem Herzen einzunehmen.

Getty Images Cher im Oktober 2024 beim Rock & Roll Hall Of Fame.

Getty Images Gene Simmons bei der Race To Erase MS Gala in Kalifornien

