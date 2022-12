"Idioten": Megyn Kelly lästert über Prinz Harry und Meghan

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Doku schlägt weiter große Welle. Sie wird morgen erscheinen, aber bereits die Trailer, in denen man Meghan unter anderem weinen sieht, sorgen für ordentlich Wirbel. Nicht nur die restlichen Royals sind von den Bildern schockiert, auch Prominente gaben ihre Meinung zu den Veröffentlichungen der beiden in Ungnade gefallenen Royals ab. Jetzt zog auch Moderatorin Megyn Kelly (52) über Harry und Meghan her.

In ihrer Radiosendung "The Megyn Kelly Show" hielt die Journalistin mit ihrer Abneigung gegen die Sussexes nicht hinterm Berg. Sie zitierte Meghans Aussage aus dem Trailer, dass sich "alles verändert" habe, nachdem sie ein Mitglied der königlichen Familie geworden sei und machte sich anschließend darüber lustig: "Alles hat sich verändert, in einem Augenblick, alles hat sich verändert. Was könnte es gewesen sein? Könnte es daran liegen, dass ihr in jedem Schritt narzisstische Idioten seid?" Kelly behauptete, Harry und Meghan seien nicht nur "gemein zu Kate und William", sondern auch zu allen anderen. "Sie schikanieren Mitglieder des Palastes und beschweren sich ständig, wenn nicht jeder Artikel in der Presse lobend genug über sie ist", echauffierte sie sich.

Auch ihr Gast Michael Knowles stieg in die Tirade ein: Meghan würde eine "internationale Selbstmitleidsparty" feiern und Rassismus nur vorschieben. Er und Kelly warfen der Herzogin vor, "auf Prinzenjagd" zu gehen: "Was hast du gedacht, was passieren würde? Als du daran gedacht hast, einen Prinzen zu heiraten, hast du nur an das Schloss gedacht."

Getty Images Megyn Kelly, Journalistin

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Hope Award Gala 2022

Getty Images Megyn Kelly im Mai 2022

