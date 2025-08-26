Trymacs sorgt mit Rettungsgassen-Fauxpas für Aufregung

Twitch-Streamer Maximilian Stemmler, besser bekannt als Trymacs (31), hat auf der A7 einen unangenehmen Moment erlebt, als er versehentlich durch eine Rettungsgasse fuhr. Zuvor hatte ein Auffahrunfall dazu geführt, dass sich zwei Spuren bildeten, auf denen die Autofahrer Platz für Rettungsfahrzeuge machten. Trymacs hielt die freie Rettungsgasse jedoch für eine dritte Spur und überholte mit seinem blauen Porsche GT3 mehr als 50 Fahrzeuge, bis ihn laute Hupgeräusche auf seinen Fehler aufmerksam machten. Daraufhin ordnete er sich sofort wieder korrekt ein.

Im Podcast "Offline + Ehrlich", den er gemeinsam mit Influencer-Kollegen auf Spotify moderiert, sprach der Social-Media-Star offen über die peinliche Situation. Besonders unangenehm sei ihm dabei die Aufmerksamkeit gewesen, die sein auffälliger Sportwagen in Babyblau auf sich zog. Der Gamer räumte ein, dass er sich normalerweise selbst über solches Verhalten im Straßenverkehr ärgere. Nach seinem Missgeschick sorgte sein Hupen allerdings dafür, dass auch andere Fahrer, die die Rettungsgasse missbrauchten, schnell zur Vernunft kamen. Abschließend sagte er zu dem Erlebnis: "Das war mit der unangenehmste Moment, den ich jemals beim Autofahren hatte, mit Abstand."

Abseits solcher Vorfälle sorgt Trymacs immer wieder für Schlagzeilen. So organisierte er kürzlich eine Charity-Aktion während eines Experiments in Lissabon, bei der sämtliche Einnahmen einem guten Zweck zugutekamen. Doch nicht alle seine Aktivitäten stoßen auf Zustimmung: Vor allem in sozialen Netzwerken wie Reddit werfen Nutzer ihm vor, sich trotz guter Absichten unangemessen in Szene zu setzen. Trotz solcher Diskussionen bleibt der Twitch-Star mit seiner authentischen Art eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Streaming-Szene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Trymacs beim Baller League Final Four, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / trymacs Trymacs in New York City, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Trymacs, Twitch-Gamer

Was sagt ihr zu Trymacs' Fauxpas auf der Autobahn? Schon peinlich, aber er hat es doch schnell gemerkt. Da muss man einfach besser aufpassen, vor allem mit solch einem Auto! Ergebnis anzeigen