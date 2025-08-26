Übertrieben? Trymacs fliegt bei Gamescom-Party aus Klub

Im Rahmen der alljährlichen Gamescom finden jede Menge Partys für die Streamer und Content Creator vor Ort statt. Eine Feier stieg im Kölner Klub Bootshaus – und bei der ging es in diesem Jahr offenbar richtig bunt zu. Einige Streamer berichteten, dass vor allem Trymacs (31) für Aufregung sorgte und am Ende sogar aus der Location geschmissen wurde. Zurück am heimischen PC erzählt dieser jetzt selbst, was vorgefallen ist. "Das hat sich sehr schnell hochgeschaukelt. Ich hatte mir Nooreax gepackt. [...] Ich habe mir auch noch Hugo einmal gepackt. Nooreax habe ich so ein bisschen durch den Klub geschleudert. Dann sind wir einmal gegen eine Person gestoßen", erzählt der Hamburger in einem Twitch-Stream lachend. Kollege Nooreax habe dann schon versucht, Trymacs zu warnen, dass sie rausfliegen werden. Doch der dachte gar nicht ans Aufhören: "Dann habe ich Nooreax gepackt, direkt vor zehn Securitys habe ich uns beide in den Busch gehauen – wir sind beide sofort rausgeflogen."

Trymacs habe dann noch versucht, über den Zaun wieder reinzukommen – ohne Erfolg. Nooreax sei nach einem Gespräch mit den Sicherheitsleuten wieder in den Klub gekommen. Schon bevor der 31-Jährige selbst Stellung bezog, erzählten einige Augenzeugen von dem Vorfall. Beispielsweise schilderte Streamer Zarbex (27) die Situation so: "Vorm Bootshaus habe ich Trymacs getroffen, der hatte schon richtig ordentlich eine im Tee [...]. Und dann standen wir irgendwann draußen, um eins oder so, und ich stehe da, rauche so an meiner E-Zigarette, unterhalte mich, trinke meine Mische – und auf einmal sehe ich, dass Nooreax aus so einem Gebüsch gekrochen kommt und zwei Securitys auf ihn zusprinten, ihn packen und einfach rauswerfen." Als er Nooreax später wieder traf, habe dieser Zarbex erzählt, dass die Security dachte, er wolle in den Klub einbrechen.

LetsHugo erzählte ebenfalls von einem ähnlichen Vorfall, ohne Namen zu nennen. Allerdings meinte der gebürtige Luxemburger, er sei von einer Person gewürgt worden. Trymacs erklärt in seinem Stream: "Ich habe Hugo nur einmal in den Schwitzkasten genommen. Das hatte er auch dringend nötig." Das Netz diskutiert bereits fleißig über den Vorfall und die Meinungen der Fans sind tatsächlich gemischt. So wird Trymacs von einem Reddit-User empfohlen: "Trymacs sollte mal seinen Alkoholkonsum überdenken." Auf X meint ein anderer Nutzer kritisch: "Warum lacht er, als wäre das in irgendeiner Form ein normales Verhalten?" Das ist nicht das erste Mal, dass der Twitch-Star Kritik einstecken muss: In den vergangenen Wochen wurden gleich mehrere seiner Aktionen vom Netz eher negativ aufgefasst.

Trymacs bei der "The Great Fight Night by Joyn" in Düsseldorf 2023

Nooreax und Trymacs im Januar 2024

LetsHugo

