Wiens Juwelenkönigin: Sylvie Meis trägt 100.000-Euro-Collier

Sylvie Meis (47) wird bei den Vienna Awards in Wien ein wahres Feuerwerk aus Glanz und Eleganz präsentieren. Die Moderatorin, die bereits seit Jahren für ihre makellosen Auftritte bekannt ist, wird an diesem Mittwochabend ein Collier aus der Haute Joaillerie von Chopard tragen, das ihresgleichen sucht, berichtet oe24. Das außergewöhnliche Schmuckstück, dessen Wert im sechsstelligen Bereich liegt, wurde eigens für diesen besonderen Anlass ausgewählt. Mit diesem atemberaubenden Design sorgt Sylvie schon im Vorfeld der Gala für Furore und wird zweifellos als funkelnder Mittelpunkt des Events in Erinnerung bleiben.

Das Meisterwerk, das sie tragen wird, ist ein Einzelstück, entworfen von Caroline Scheufele, der Co-Präsidentin und Artistic Director von Chopard. Das floral inspirierte Collier vereint eine spektakuläre Vielzahl seltener Edelsteine und ist ein wahres Sinnbild von Luxus und Handwerkskunst. Insgesamt umfasst das Design 391 Türkise, 97 Saphire, 90 Rubine sowie 547 Tsavoriten und viele weitere Edelstein-Highlights, die jedes Licht perfekt einfangen. Die Vienna Awards, die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiern, könnten mit solch einem Hingucker wohl keinen eleganteren Glanzpunkt auf dem roten Teppich setzen.

Sylvie Meis, die sich seit Jahren einen festen Platz in der Welt der Mode und des Glamours erarbeitet hat, wird sicherlich auch mit ihrem Gesamtlook begeistern. Abseits des Rampenlichts hat sie immer wieder betont, wie wichtig ihr ein makelloser Auftritt ist, der sich perfekt in den Anlass einfügt. Für die gebürtige Niederländerin, die auch als Model und Moderatorin Karriere gemacht hat, ist Schmuck nicht nur Accessoire, sondern Ausdruck von Persönlichkeit und Stil. Ihre Eleganz, gepaart mit ihrer charmanten Ausstrahlung, macht sie regelmäßig zur Königin der roten Teppiche – ein Titel, den sie sich an diesem Abend einmal mehr verdienen wird.

Willy C. Randerath / Action Press Sylvie Meis, Moderatorin

RTLZWEI Moderatorin Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin