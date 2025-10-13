"Saturday Night Live" ehrte Diane Keaton mit Sondersendung

Hollywood trauert um Diane Keaton, die am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Die beliebte Comedy-Show Saturday Night Live erwies der Oscar-Preisträgerin noch am Abend ihres Todes eine besondere Ehre: Am Ende der Sendung, nach der Verabschiedung durch Moderatorin Amy Poehler (54), erschien eine Schwarz-Weiß-Fotografie der Schauspielerin, begleitet von ihrem Namen. Das Bild zeigte Diane in ihrem ikonischen Outfit – einem Hemd mit Kragen und einer Krawatte –, wie sie mit einem schelmischen Lächeln zur Seite schaut.

Neben dieser liebevollen Würdigung durch Saturday Night Live teilte auch Ashley Padilla, derzeit Mitglied des Ensembles der Show, persönliche Erinnerungen an Diane. Auf Social Media ließ sie ihre Zeit vor der Show als Assistentin der Schauspielerin Revue passieren. Über ihre gemeinsame Zeit schrieb sie: "Es war eine Ehre, Zeit mit einer Legende wie Diane verbringen zu dürfen." Ashley hob hervor, wie warm und humorvoll Diane im Umgang mit ihr und anderen war, und betonte, was für eine Inspiration sie für Frauen im Schauspielgeschäft darstellte.

Diane, berühmt für ihre Rollen in Klassikern wie "Der Pate", "Der Club der Teufelinnen" und "Was das Herz begehrt", war nicht nur für ihre schauspielerischen Fähigkeiten, sondern auch für ihren unverwechselbaren Stil bekannt. Ihr Markenzeichen – maskuline Schnitte, Hüte und ihr experimenteller Umgang mit Mode – machte sie auch zu einer Ikone abseits der Leinwand. In Interviews sprach sie oft offen über ihr Leben, darunter ihre Entscheidung, nie zu heiraten. Ihre Authentizität und das Engagement für ihr Handwerk bleiben unvergessen und inspirieren auch weiterhin Menschen auf der ganzen Welt.

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Mack And Rita"

Imago Diane Keaton im Mai 2023

