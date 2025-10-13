Paulina Ljubas erklärt ihre aktuelle Social-Media-Ruhe

Paulina Ljubas (28), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, hat sich in einer Fragerunde auf Instagram zu ihrer aktuellen Zurückhaltung auf Social Media geäußert. Ihr sonst so aktiver Instagram-Account zeigt sich momentan ungewohnt still. Darauf angesprochen, erklärte Paulina: "Ich weiß, dass gerade wenig von mir kommt. Aber ehrlich gesagt fällt mir Content in dieser Phase einfach schwer." Besonders die Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars, in dem sie aktuell zu sehen ist, koste sie viel Energie und nehme ihr den Spaß an ihrer eigentlichen Arbeit.

Zusätzlich mache ihr Alltag die Situation nicht einfacher. Ihr Partner Tommy Pedroni (30) befindet sich derzeit im Trainingslager, sodass Paulina allein für ihren Hund und zwei Pferde verantwortlich ist. "Das ist schön, aber auch viel Verantwortung", schrieb sie und fügte hinzu, dass in solchen Momenten oft keine kreative Energie mehr übrigbleibe. Sie ziehe sich lieber zurück, bis sich alles wieder leichter anfühle.

Paulina ist schon länger ein bekanntes Gesicht in der Reality-TV-Welt und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Auch in der aktuellen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" stand sie erneut im Mittelpunkt: Nach einem Kandidatenspiel, bei dem sie und ihr Partner Tommy unangenehme Aufgaben bewältigen mussten, reagierte sie emotional und konfrontierte ihre Mitstreiter lautstark. Ihr impulsives Verhalten spaltete die Zuschauer – während einige ihre offene Art schätzten, kritisierten andere die gehässigen Kommentare gegenüber Konkurrenten wie Silva Gonzalez (46).

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Tommy Pedroni und ihr gemeinsamer Hund Neo im Juni 2025

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025