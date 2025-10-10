Böses Blut? Vicky klärt über Trennung von Gigi Birofio auf

Anfang Oktober gab Vicky die Trennung von Luigi Birofio (26) bekannt. Über die Gründe wurde viel spekuliert – in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt die Blondine nun aber klar, dass zwischen ihr und dem Realitystar keine dicke Luft herrscht. "Wir haben keinen Streit und sind im Guten auseinandergegangen", betont sie und deutet an: "Vielleicht werden wir irgendwann Freunde – ich weiß es nicht."

Viele Fans unterstellten Gigi Untreue – immerhin waren mögliche Seitensprünge bei den Trennungen mit seinen Ex-Freundinnen Michelle Daniaux und Dana Feist ein Thema. Vicky betont jedoch, zwischen ihr und Gigi sei nichts "Schlechtes" vorgefallen. "Ganz im Gegenteil, er war wirklich gut zu mir und hat sich sehr viel Mühe gegeben", beteuert sie. Abschließend findet sie sogar warme Worte für ihren Ex: "Ich werde ihm immer dankbar sein, weil er mich aus der schwersten Zeit meines Lebens herausgeholt hat und immer für mich da war."

Im März dieses Jahres hatte Gigi seine Liebe zu Vicky öffentlich gemacht. Seither turtelten die beiden im Netz und zeigten sich gemeinsam auf Events, wie zum Beispiel der großen Hochzeit von Leyla (29) und Mike Heiter (33) in Italien. Es kursierten sogar Gerüchte, das Paar könne bald Nachwuchs erwarten. Vor rund einer Woche bestätigte Vicky dann ganz plötzlich die Trennung.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky im März 2025

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025