Türkei-Trip: Gigi Birofio lässt sich die Hairline fixen

Luigi Birofio (26) hat sich auf den Weg in die Türkei gemacht, um sein Aussehen einem kleinen Update zu unterziehen. Der Realitystar teilte in seiner Instagram-Story mit, dass er in Istanbul eine Haartransplantation vornehmen lässt, um seinen Haaransatz zu optimieren. Dabei zeigte er sich überraschend offen und gestand, dass auch er mit Unsicherheiten zu kämpfen hat: "Ja, das klingt komisch, aber auch ich, Leute. Auch ein Mensch wie Gigi hat Komplexe."

Die Türkei ist für medizinische Eingriffe wie Haartransplantationen ein beliebtes Ziel, dank vergleichsweise günstiger Preise und erfahrener Spezialisten. Für Gigi scheint es zudem nicht nur um die Behandlung, sondern auch um den Austausch mit Gleichgesinnten zu gehen. In einem weiteren Clip zeigte er sich umgeben von anderen Männern, die ähnliche Eingriffe planen. Ob Ankunft in der Klinik oder die lockere Atmosphäre vor Ort – der TV-Star dokumentierte offen all diese Momente mit seinem typischen Humor und schrieb zu einem Video: "Kommt meine Freunde, auf zum Haare pflanzen."

Ästhetische Eingriffe sind in der Promi-Welt längst keine Seltenheit mehr, besonders in der Reality-TV-Szene. Gigi reiht sich damit in eine Reihe von Männern ein, die offen zu ihren Beauty-Behandlungen stehen. Sein Kollege Marc-Robin Wenz etwa hatte erst kürzlich ebenfalls in der Türkei nicht nur an seiner Haarpracht, sondern gleich auch an seinem Bart arbeiten lassen. Der Trend zu solchen Eingriffen zeigt, dass viele Stars heute weniger Berührungsängste haben, wenn es darum geht, über Schönheitsoperationen zu sprechen.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Juli 2025

Joyn / Michael de Boer Gigi Birofio, "Villa der Versuchung"-Teilnehmer

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Oktober 2024