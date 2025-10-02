Aus und vorbei: Vicky bestätigt Trennung von Gigi Birofio

Im März dieses Jahres machte Luigi Birofio (26), kurz Gigi, seine Beziehung mit Vicky publik. Regelmäßig zeigten sie sich verliebt im Netz oder auf Events, wie zuletzt auf der Hochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29). In den vergangenen Wochen vermuteten Fans jedoch, dass dunkle Wolken am romantischen Liebeshimmel aufgezogen sind. Diese Gerüchte bestätigt die Influencerin nun selbst in ihrer Instagram-Story. "Hallo Leute, wir sind getrennt! Bitte respektiert das und verschont mich mit unnötigen Kommentaren oder Nachrichten", heißt es in Vickys Statement.

Der Schmerz über die Trennung ist in Vickys Worten deutlich spürbar. "Es ist mir egal, wo er ist, mit wem er unterwegs ist oder was er gerade macht – ihr braucht mir nichts davon zu schicken. Ich möchte mir erstmal Zeit für mich nehmen und alles in Ruhe verarbeiten", heißt es weiter. Weitere Details gibt sie bisher nicht bekannt. Auch Gigi hat das Liebes-Aus noch nicht kommentiert. Die gemeinsamen Bilder des einstigen Paares wurden bereits vor einiger Zeit gelöscht. Außerdem folgten sich die beiden schon etwas länger nicht mehr auf Social Media. Für Fans waren das eindeutige Beweise, dass es in Vicky und Gigis Beziehung kriselte.

Kurz nach der Hochzeit von Mike und Leyla machten Schlagzeilen über einen angeblichen Eifersuchtsanfall von Gigi die Runde. Anlass war ein harmloser Tanz von Vicky mit TikToker Sinan Movez, der offenbar bei dem Reality-TV-Star für ordentlich Unmut sorgte. In einer Bonusfolge ihres Podcasts "Zwischen Likes und Liebe" schilderte Darya Strelnikova (32) die Situation folgendermaßen: "Er war so respektlos zu ihr." Fabio Knez ergänzte, dass Vicky trotz des Streits gelassen geblieben sei. Er witzelte sogar, er hätte selbst gern mit ihr getanzt und spekulierte über einen möglichen brasilianischen Butt-Lift bei Vicky.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky im März 2025

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025