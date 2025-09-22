Fans munkeln: Sind Gigi Birofio und Freundin Vicky getrennt?

Reality-TV-Star Luigi Birofio (26), besser bekannt als Gigi, und die Influencerin Vicky sorgen aktuell für Spekulationen. Sind die beiden etwa schon wieder getrennt? In den sozialen Medien deutet einiges darauf hin: Gigi und Vicky folgen einander nicht mehr auf Instagram, und gemeinsame Bilder der beiden sind offenbar von ihren Accounts verschwunden. In Vickys Kommentaren häufen sich zudem neugierige Nachfragen ihrer Follower. "Bist du schon wieder von Gigi getrennt?", will ein Nutzer wissen. Ein anderer fragt: "Wo ist Gigi?" Bisher schweigen beide zu den Gerüchten.

Während Vicky sich in den sozialen Medien nicht direkt zu den Spekulationen äußert, teilt sie dennoch interessante Einblicke. Sie postete kürzlich ein Bild einer Rolex in ihrer Instagram-Story und kommentierte dazu: "Fokussiere mich auf mich selbst." Zudem genießt sie aktuell offenbar einen Urlaub mit ihrer Familie, wie aus weiteren Story-Posts hervorgeht. Ob dies ein Hinweis auf eine persönliche Veränderung oder sogar eine Bestätigung der Trennungsgerüchte ist, bleibt unklar.

Bereits in der Vergangenheit hat die Beziehung zwischen Gigi und Vicky immer wieder für Schlagzeilen gesorgt – wie zuletzt Gigis Eifersuchtsattacke auf Mike (33) und Leyla Heiters (29) Hochzeit. Die beiden machten ihre turbulente Liebe öffentlich und wurden schnell zu einem beliebten Paar in der Influencer- und Reality-TV-Welt. Doch scheinbar lief es nicht immer reibungslos zwischen ihnen. Ihre Follower beobachten jetzt gespannt, ob und wann sich Gigi oder Vicky zu den aktuellen Gerüchten äußern werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige