Fans sicher: Gigi Birofio wird Sex bei "Der Promihof" haben

Gigi Birofio (26) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff. Nach der überraschenden Trennung von Freundin Vicky steht der Reality-TV-Star ab dem 15. Oktober bei der neuen Show "Der Promihof" vor der Kamera. Schon jetzt überschlagen sich Fans in der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags mit Vermutungen über sein Liebesleben auf dem Bauernhof: "Da wird's rappeln im Heu" und "Und jetzt ab zum Promi-Bauernhof und das Ganze zum Boom-Boom-Room machen" gehören zu den vielen amüsanten Spekulationen, die darauf hinweisen, dass Gigi wohl für heiße Momente sorgen könnte.

Die Erwartungen der Zuschauer an den 26-Jährigen sind nicht unbegründet. Gigi hat als Reality-Gesicht bereits in anderen Formaten bewiesen, dass er keine Scheu hat, vor laufender Kamera offen mit romantischen oder pikanten Themen umzugehen. Seit bekannt wurde, dass auch andere feurige Prominente wie Sandra Sicora (33) und Nadja Großmann Teil des Formats sind, steigt die Spannung ebenfalls. Nicht wenige erwarten, dass zwischen den Teilnehmern bald nicht nur Funken fliegen, sondern auch kleine Dramen auf dem Hof entstehen werden – ganz besonders unter Gigis Augen.

Erst vor wenigen Stunden gab Vicky in ihrer Instagram-Story das Liebes-Aus offiziell bekannt. "Wir sind getrennt! Bitte respektiert das und verschont mich mit unnötigen Kommentaren oder Nachrichten", erklärte die Influencerin sichtbar getroffen. Sie ergänzte: "Es ist mir egal, wo er ist, mit wem er unterwegs ist oder was er gerade macht – ihr braucht mir nichts davon zu schicken. Ich möchte mir erst mal Zeit für mich nehmen und alles in Ruhe verarbeiten." Mehr Details wollte sie bislang nicht preisgeben. Gigi selbst hat sich zu der Trennung bisher nicht öffentlich geäußert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast von "Der Promihof" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky